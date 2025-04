Pol evra za dodatno slamico v Nemčiji

V nekaterih restavracijah in kavarnah morajo gostje doplačati, če zahtevajo dodatne vilice ali slamice. Slaščičarna v Hessnu za dodatno žlico ali slamico zaračuna 50 centov.

Naraščajoče najemnine in visoki stroški energije, osebja in surovin so med najpomembnejšimi dejavniki rasti cen. Statistika kaže, da se v Nemčiji vedno manj ljudi prehranjuje zunaj. V letu 2024 se je prodaja v gostinstvu v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšala.

Po dvigu cen so odzivi na spletu deljeni: nekateri kažejo razumevanje, drugi pa se očitno ne strinjajo z dvigom cen za potrošnike.