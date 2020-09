Pol leta po potresu: tla v Zagrebu so se zatresla skoraj 2500-krat

Poškodovane so bile številne stavbe, med drugim zvonik znamenite zagrebške katedrale, popokale so stene, omet je padal na avtomobile. V potresu je bilo poškodovanih tudi nekaj deset ljudi, zaradi poškodb pa je umrlo 15-letno dekle. Neposredna materialna škoda je bila ocenjena na okoli 5,7 milijarde evrov.

A pol leta po potresu se tla na območju Zagreba še niso umirila. Do danes so namreč hrvaški seizmologi zaznali skoraj 2500 popotresnih sunkov, zadnjega danes zjutraj ob 6.24. Od tega je bilo okoli 200 potresnih sunkov magnitude 1,3 ali več. Dva potresna sunka sta imela magnitudo tri ali več, pri 10 potresnih sunkih pa je bila magnituda med dva in tri. Tla so se najbolj tresla prav v dneh po potresu, nato pa so se začela umirjati in potresni sunki so postali šibkejši. Seizmologi predvidevajo, da bi se lahko popotresni sunki pojavljali še leto in pol ali dve leti, poroča hrvaška televizija N1.

Sicer pa Zagreb leži na potresnem območju in bi ga lahko teoretično prizadel še hujši potres. "Ne glede na to, kako drastične so bile posledice, to nažalost ni maksimalna energija, ki jo lahko pričakujemo na zagrebškem območju," je za RTL Direktdejal Tomislav Fiket iz Hrvaške seizmološke službe. Maksimalna magnituda potresa, ki bi lahko prizadel Zagreb, je ocenjena na 6,3–6,5. To pomeni kar 30-krat hujši potres od marčevskega, je pojasnil seizmolog.