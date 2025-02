Pol leta po tragediji skupščina Jadrolinije razrešila upravo

Skupščina družbe, ki jo predstavljajo hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković, minister za finance Marko Primorac ter minister za turizem in šport Tonči Glavina, je odpoklicala še člana uprave Gorana Frkovića in Riana Bukšo, so zapisali v sporočilu za javnost, v katerem pa ni informacije o imenovanju nove uprave.

Če se v letu po razrešitvi ne bodo zaposlili na delovnih mestih v skladu z izobrazbo in sposobnostmi v družbi, bodo lahko šest mesecev prejemali polno nadomestilo plače in šest mesecev polovično. Mediji so navedli, da to znaša skupaj okoli 110.000 evrov.