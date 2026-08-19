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Pol milijarde dolarjev, a niti ene granate: v ameriški tovarni šokantna razkritja

Mesquite, 19. 08. 2026 11.21 pred 1 uro 6 min branja 14

Avtor:
N.V.
155-milimetrske granate

Ameriška vojska je v novo tovarno topniških granat vložila pol milijarde dolarjev oziroma nekaj več kot 400 milijonov evrov. A nobena, niti ena sama granata, ni bila dobavljena. 30.000 granat naj bi bilo namenjenih Natu, ZDA in Ukrajini, a tovarni ni uspelo izdelati niti ene uporabne 155-milimetrske topniške granate.

Kot je razkril portal ProPublica, znan po odkrivanju korupcijskih afer, za kar so prejeli tudi več Pulitzerjevih nagrad, je bila tovarna v mestu Mesquite, predmestju Teksasa, uradno odprta 29. maja 2024. Prisotni so bili številni pomembni politiki, ki so poudarjali, da sta Pentagon in General Dynamics sijajno, učinkovito in hitro zasnovala strategijo proizvodnje 30.000 155-milimetrskih granat na mesec.

In kaj je šlo narobe, zakaj tovarna ni izdelala niti ene same granate? Dragi stroji oziroma kar roboti, ki bi morali nemoteno proizvajati granate, so se nenehno začeli kvariti na vse možne načine. Robotske roke so podivjale in se nenadzorovano premikale ter udarjale v natančno nastavljeno opremo, včasih pa so nepričakovano spustile kose jekla na tla. Ključna naprava v tovarni, namenjena natančnemu raztegovanju jekla za izdelavo topniških granat, je jeklo pogosto tako poškodovala, da ga ni bilo več mogoče popraviti.

Tovarna General Dynamics
Tovarna General Dynamics
FOTO: AP

Nekdanji zaposleni pravijo, da je bil projekt obsojen na propad že od začetka. Kot prvo, so bile tovarniške stavbe stare in dotrajane, predvsem zaradi neustreznih temeljev. V stenah so se pojavljale razpoke in luknje, ob večjem deževju je tovarno poplavilo.

Prezračevanje se je izkazalo za povsem neučinkovito, do te mere, da so temperature pri nekaterih strojih na delovnih mestih operaterjev občasno dosegle 60 stopinj Celzija, delavci pa so se dušili zaradi izpušnih plinov in dima, ki sta nastajala pri segrevanju in oblikovanju razbeljenega jekla.

Celo preprostejša oprema je odpovedovala s skoraj absurdno pogostostjo, je povedalo šest zaposlenih. Tekoči trakovi so se kvarili, avtomatizirani vozički so se izgubljali. Varnostne ograje, ki bi morale ob približevanju delavcev ustaviti stroje, jih niso ustavile.

Deli na strojih podjetja Repkon so se deformirali, zaradi česar je eden od delavcev ugotovil, da so bili izdelani iz kitajskega jekla, kar bi lahko pomenilo kršitev zveznih predpisov. Ameriška vojska je sicer sporočila, da nima dokazov o takšnih kršitvah.

General Dynamics prejel nove pogodbe

Ameriška vojska, ki je financirala tovarno, je avgusta 2025 odredila ustavitev dela na dveh od treh proizvodnih linij. Do takrat je General Dynamics, ki je sicer od ameriške vojske prejel 459,1 milijona evrov, že zamudil osem rokov. Delo na tretji proizvodni liniji se je nadaljevalo, vendar tovarna po julijskem poročilu generalnega inšpektorja ameriškega obrambnega ministrstva ni nikoli izdelala niti ene uporabne granate.

Vojska podjetja General Dynamics ali ključnega turškega podizvajalca, ki je dobavil zelo opevano, a le malo preizkušeno opremo za tovarno, javno ni pozvala k odgovornosti za neuspeh. Prav tako od General Dynamicsa ni zahtevala vračila niti enega centa.

Prav nasprotno: General Dynamics, eno največjih obrambnih podjetij na svetu, je prejel številne nove pogodbe in tako nadaljuje svojo pot enega največjih upravičencev do porabe Pentagona. Podjetje še vedno vodi tovarno. Pred kratkim je napovedalo, da bo težave tam odpravilo z uvedbo še ene zelo opevane, a le malo preizkušene tehnologije.

Tovarna General Dynamics v Teksasu
Tovarna General Dynamics v Teksasu
FOTO: AP

Sredi julija je izšlo interno poročilo Pentagona, ki je prav tako potrdilo, da tovarna v skoraj dveh letih delovanja ni proizvedla ničesar uporabnega, čeprav so ameriški davkoplačevalci zanjo porabili 469 milijonov dolarjev. Vendar v poročilu ni bilo navedeno, zakaj je do tega prišlo in kdo je odgovoren. Ameriška vojska je bila v javnosti zelo skopa z informacijami o tem, kaj je šlo pravzaprav narobe v tovarni, ki stoji v obsežnem predmestju Mesquite. Poročilo generalnega inšpektorja je opisalo neuspeh, vendar ponudilo le malo podrobnosti. V njem niso bila imenovana podjetja, ki so bila vključena v projekt, kaj šele posamezniki, ki naj bi bili odgovorni.

Ameriška vojska je General Dynamicsu brez javnega razpisa dodelila donosne pogodbe, ne da bi pred tem vedela, ali bodo stroji, ki jih je nameravala uporabljati, sploh sposobni opravljati predvideno delo. Skrbnost ameriške vojske pri preverjanju izvedljivosti projekta je bila nezadostna, so za ProPublico povedali štirje nekdanji predstavniki ameriške vojske in General Dynamicsa.

Zdaj je podrobna preiskava portala, katerega novinarji so več mesecev izvajali neodvisno preiskavo in se pogovarjali s 36 ljudmi, vpletenimi v projekt, med njimi tudi z nekdanjimi zaposlenimi v tovarni, razkrila osupljivo zgodbo.

Projekt "katastrofalen" že od samega začetka

Pogodbo za gradnjo tovarne je General Dynamics dobil že leta 2022, po ruskem napadu na Ukrajino, ko je Zahod spoznal, da je desetletja zanemarjal proizvodnjo topniškega streliva. Ukrajinci so ga porabljali v ogromnih količinah, zaloge v arzenalih Nata pa so se hitro praznile. Razmere so bile nujne, zato je Washington Pentagonu dovolil, da opusti tradicionalno previdnost ter običajna načela pri dodeljevanju in nadzoru pogodb, samo da bi pospešil proces.

Sin turških izseljencev Firat Gezen, vodja oddelka za proizvodnjo streliva pri General Dynamicsu, je z leti uspešno vzpostavil odnose s pravimi ljudmi v Pentagonu in postal ekskluzivni dobavitelj osnovnega streliva za ameriško vojsko, vključno s topniškim strelivom.

Gezen je predlagal nakup celotne proizvodne linije od turškega podjetja Repkon, ki pri proizvodnji granat uporablja nove tehnologije in napredno avtomatizacijo. Težava je bila v tem, da Pentagonu pred podpisom pogodbe praktično ni uspelo preveriti, ali je vse skupaj izvedljivo. Proizvodne linije podjetja Repkon so na primer pred tem izdelovale tulce iz drugačnega jekla, kot ga uporabljajo v ZDA, vendar je bilo premalo časa za nadzor, pritisk Washingtona za pospešitev postopka pa ogromen. Pogodbo so podpisali, in sicer ne za eno, temveč za tri proizvodne linije.

Del preverjanja predloga s strani ameriške vojske je potekal šele po tem, ko je ta že začela dodeljevati pogodbe za projekt. Vojska in General Dynamics sta v Turčijo poslala svoje zaposlene, da bi pregledali opremo podjetja Repkon, vendar niso nikoli pregledali celotne proizvodne linije med delovanjem. Poleg tega ni bilo dovolj strokovnjakov, ki bi lahko prepoznali morebitne pomanjkljivosti opreme, so za ProPublico povedali štirje nekdanji predstavniki General Dynamicsa in ameriške vojske.

Ključno je, da ameriška vojska pred odobritvijo posla od General Dynamicsa ni zahtevala, da dokaže, da lahko z opremo podjetja Repkon izvede celoten proizvodni proces in izdela granate, ki ustrezajo specifikacijam vojske.

Na otvoritvi podjetja ponaredki

Maja 2024 je v Mesquitu vladalo zmagoslavno razpoloženje. Po vsega dveh letih načrtovanja so tovarno odprli, na slovesnosti pa so se zbrali predstavniki obrambnega ministrstva in vodilni predstavniki podjetij, da bi proslavili odprtje.

Toda vse vendarle ni bilo tako veličastno, kot je bilo videti. Topniške granate, razstavljene po tovarni tisti dan, so bile pripeljane od drugod, so povedali trije nekdanji zaposleni. Eden od delavcev je eno dvignil in presenečeno ugotovil, da je ponaredek; videti je bilo, kot da je izdelana iz plastike. General Dynamics že pred tem ni uspel izvesti načrtovanega začetnega preizkusa proizvodnje, s katerim bi moral dokazati, da lahko tovarna izdeluje granate, ki ustrezajo specifikacijam ameriške vojske.

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KOMENTARJI14

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sencina
19. 08. 2026 14.04
Dober da ni šlo vse v luft
Odgovori
0 0
kakorkoliže
19. 08. 2026 13.54
Edino kar američani obvladajo dobro je tiskanje denarja.
Odgovori
+3
3 0
Mad max
19. 08. 2026 13.53
sprašujem se kam ta novodobni svet vodi v katerem je precej folka in ostalih zadev vse lažno
Odgovori
+3
3 0
Tempus Fugit
19. 08. 2026 13.52
Halo Bing, kako brat? Pa ok je, ali reci mi, da li ti treba nova prizvodna linija za granate po polovnoj ceni?
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
19. 08. 2026 13.48
USA luzerji
Odgovori
+5
5 0
SpamEx
19. 08. 2026 13.48
za najbolj luzerskim predsedniikom vseh časov
Odgovori
+4
4 0
sabro4
19. 08. 2026 13.40
izjemen dosežek izjemnežev iz čez lužo , od 300.000kosov letne kapacitete, so uspeli v dveh letih izdelati točno 0 uporabnih 155mm izstrelkov, ...IZJEMNO RES!!!
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+5
5 0
Mens sana
19. 08. 2026 13.36
....................tovarna je samo ogledalo Amerike in njihove vojaške industrije, papirnati zmaj in dolg jezik oranžnega primata.........................
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+8
8 0
kr en33
19. 08. 2026 13.31
made in USA :D
Odgovori
+7
7 0
manga
19. 08. 2026 13.29
Slava Rusiji.
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+6
7 1
patogen
19. 08. 2026 13.27
Da je bil v reaktivnih oklepih (to so tiste zunanje obloge v obliki zidakov) na ruskih tankih v Ukrajini pesek namesto eksploziva zaradi koruptivnih afer, seveda ne poročate.
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+3
5 2
kr en33
19. 08. 2026 13.31
ti pa glih ves..
Odgovori
+3
3 0
veneti
19. 08. 2026 13.25
turška oprema Texas heheh so mohamedi spet vse pobrali hehehe
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0 0
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