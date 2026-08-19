Pol milijarde dolarjev, a niti ene granate: v ameriški tovarni šokantna razkritja

Kot je razkril portal ProPublica, znan po odkrivanju korupcijskih afer, za kar so prejeli tudi več Pulitzerjevih nagrad, je bila tovarna v mestu Mesquite, predmestju Teksasa, uradno odprta 29. maja 2024. Prisotni so bili številni pomembni politiki, ki so poudarjali, da sta Pentagon in General Dynamics sijajno, učinkovito in hitro zasnovala strategijo proizvodnje 30.000 155-milimetrskih granat na mesec. In kaj je šlo narobe, zakaj tovarna ni izdelala niti ene same granate? Dragi stroji oziroma kar roboti, ki bi morali nemoteno proizvajati granate, so se nenehno začeli kvariti na vse možne načine. Robotske roke so podivjale in se nenadzorovano premikale ter udarjale v natančno nastavljeno opremo, včasih pa so nepričakovano spustile kose jekla na tla. Ključna naprava v tovarni, namenjena natančnemu raztegovanju jekla za izdelavo topniških granat, je jeklo pogosto tako poškodovala, da ga ni bilo več mogoče popraviti.

Tovarna General Dynamics FOTO: AP

Nekdanji zaposleni pravijo, da je bil projekt obsojen na propad že od začetka. Kot prvo, so bile tovarniške stavbe stare in dotrajane, predvsem zaradi neustreznih temeljev. V stenah so se pojavljale razpoke in luknje, ob večjem deževju je tovarno poplavilo. Prezračevanje se je izkazalo za povsem neučinkovito, do te mere, da so temperature pri nekaterih strojih na delovnih mestih operaterjev občasno dosegle 60 stopinj Celzija, delavci pa so se dušili zaradi izpušnih plinov in dima, ki sta nastajala pri segrevanju in oblikovanju razbeljenega jekla. Celo preprostejša oprema je odpovedovala s skoraj absurdno pogostostjo, je povedalo šest zaposlenih. Tekoči trakovi so se kvarili, avtomatizirani vozički so se izgubljali. Varnostne ograje, ki bi morale ob približevanju delavcev ustaviti stroje, jih niso ustavile. Deli na strojih podjetja Repkon so se deformirali, zaradi česar je eden od delavcev ugotovil, da so bili izdelani iz kitajskega jekla, kar bi lahko pomenilo kršitev zveznih predpisov. Ameriška vojska je sicer sporočila, da nima dokazov o takšnih kršitvah.

General Dynamics prejel nove pogodbe

Ameriška vojska, ki je financirala tovarno, je avgusta 2025 odredila ustavitev dela na dveh od treh proizvodnih linij. Do takrat je General Dynamics, ki je sicer od ameriške vojske prejel 459,1 milijona evrov, že zamudil osem rokov. Delo na tretji proizvodni liniji se je nadaljevalo, vendar tovarna po julijskem poročilu generalnega inšpektorja ameriškega obrambnega ministrstva ni nikoli izdelala niti ene uporabne granate. Vojska podjetja General Dynamics ali ključnega turškega podizvajalca, ki je dobavil zelo opevano, a le malo preizkušeno opremo za tovarno, javno ni pozvala k odgovornosti za neuspeh. Prav tako od General Dynamicsa ni zahtevala vračila niti enega centa. Prav nasprotno: General Dynamics, eno največjih obrambnih podjetij na svetu, je prejel številne nove pogodbe in tako nadaljuje svojo pot enega največjih upravičencev do porabe Pentagona. Podjetje še vedno vodi tovarno. Pred kratkim je napovedalo, da bo težave tam odpravilo z uvedbo še ene zelo opevane, a le malo preizkušene tehnologije.

Tovarna General Dynamics v Teksasu FOTO: AP

Sredi julija je izšlo interno poročilo Pentagona, ki je prav tako potrdilo, da tovarna v skoraj dveh letih delovanja ni proizvedla ničesar uporabnega, čeprav so ameriški davkoplačevalci zanjo porabili 469 milijonov dolarjev. Vendar v poročilu ni bilo navedeno, zakaj je do tega prišlo in kdo je odgovoren. Ameriška vojska je bila v javnosti zelo skopa z informacijami o tem, kaj je šlo pravzaprav narobe v tovarni, ki stoji v obsežnem predmestju Mesquite. Poročilo generalnega inšpektorja je opisalo neuspeh, vendar ponudilo le malo podrobnosti. V njem niso bila imenovana podjetja, ki so bila vključena v projekt, kaj šele posamezniki, ki naj bi bili odgovorni. Ameriška vojska je General Dynamicsu brez javnega razpisa dodelila donosne pogodbe, ne da bi pred tem vedela, ali bodo stroji, ki jih je nameravala uporabljati, sploh sposobni opravljati predvideno delo. Skrbnost ameriške vojske pri preverjanju izvedljivosti projekta je bila nezadostna, so za ProPublico povedali štirje nekdanji predstavniki ameriške vojske in General Dynamicsa. Zdaj je podrobna preiskava portala, katerega novinarji so več mesecev izvajali neodvisno preiskavo in se pogovarjali s 36 ljudmi, vpletenimi v projekt, med njimi tudi z nekdanjimi zaposlenimi v tovarni, razkrila osupljivo zgodbo.

Projekt "katastrofalen" že od samega začetka

Pogodbo za gradnjo tovarne je General Dynamics dobil že leta 2022, po ruskem napadu na Ukrajino, ko je Zahod spoznal, da je desetletja zanemarjal proizvodnjo topniškega streliva. Ukrajinci so ga porabljali v ogromnih količinah, zaloge v arzenalih Nata pa so se hitro praznile. Razmere so bile nujne, zato je Washington Pentagonu dovolil, da opusti tradicionalno previdnost ter običajna načela pri dodeljevanju in nadzoru pogodb, samo da bi pospešil proces. Sin turških izseljencev Firat Gezen, vodja oddelka za proizvodnjo streliva pri General Dynamicsu, je z leti uspešno vzpostavil odnose s pravimi ljudmi v Pentagonu in postal ekskluzivni dobavitelj osnovnega streliva za ameriško vojsko, vključno s topniškim strelivom. Gezen je predlagal nakup celotne proizvodne linije od turškega podjetja Repkon, ki pri proizvodnji granat uporablja nove tehnologije in napredno avtomatizacijo. Težava je bila v tem, da Pentagonu pred podpisom pogodbe praktično ni uspelo preveriti, ali je vse skupaj izvedljivo. Proizvodne linije podjetja Repkon so na primer pred tem izdelovale tulce iz drugačnega jekla, kot ga uporabljajo v ZDA, vendar je bilo premalo časa za nadzor, pritisk Washingtona za pospešitev postopka pa ogromen. Pogodbo so podpisali, in sicer ne za eno, temveč za tri proizvodne linije. Del preverjanja predloga s strani ameriške vojske je potekal šele po tem, ko je ta že začela dodeljevati pogodbe za projekt. Vojska in General Dynamics sta v Turčijo poslala svoje zaposlene, da bi pregledali opremo podjetja Repkon, vendar niso nikoli pregledali celotne proizvodne linije med delovanjem. Poleg tega ni bilo dovolj strokovnjakov, ki bi lahko prepoznali morebitne pomanjkljivosti opreme, so za ProPublico povedali štirje nekdanji predstavniki General Dynamicsa in ameriške vojske. Ključno je, da ameriška vojska pred odobritvijo posla od General Dynamicsa ni zahtevala, da dokaže, da lahko z opremo podjetja Repkon izvede celoten proizvodni proces in izdela granate, ki ustrezajo specifikacijam vojske.

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