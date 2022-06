Pol milijarde evrov novih investicij za Rimca

Družba Rimac Group je v novem investicijskem krogu zbrala 3,78 milijarde kun (500 milijonov evrov) novih sredstev. Vsi vlagatelji imajo delež v Rimac Group, večinski lastnik pa je še vedno ustanovitelj in izvršni direktor družbe Mate Rimac. Rimac Group je danes holdinška družba, ki jo sestavljata podjetji Bugatti Rimac in Rimac Technology. 55-odstotni lastnik Bugatti Rimca je Rimac Group, preostali delež pa ima v lasti Porsche. Rimac Technology je v stoodstotni lasti skupine Rimac Group.

"Skupno gre za več sredstev, kot smo jih zbrali kadar koli prej, kar pomeni, da gre za res veliko stvar. Pri tem je treba povedati, da je Porsche doslej že štirikrat vložil v naše podjetje, kar govori o zaupanju in poglobitvi sodelovanja," je nove naložbe komentiral Rimac na spletni tiskovni konferenci. Poudaril je, da so skupna sredstva zasebnih vlagateljev stokrat višja od skupnih investicij, ki so jih prejeli iz skladov Evropske unije in od države.