Pol milijona brezplačnih vozovnic za vrnitev turistov v Hongkong

Kljub ukinjanju covidnih omejitev in sproščanju ukrepov je obisk turistov še vedno precej boren. Večina letalskih družb opozarja, da imajo zelo malo letov, pa še tisti, ki jih imajo, so slabo zasedeni. Direktor hongkonške turistične zbornice Dane Čeng je dejal, da se morajo dogovoriti s posameznimi letalskimi družbami, hkrati pa čakajo na oblasti, da sprostijo še zadnje covidne omejitve. Ko bodo dogovori sklenjeni, bodi začeli z oglaševalsko kampanjo, poroča BBC . Brezplačne vozovnice bodo na voljo prihodnje leto, dodaja Čeng.

Septembra so hongkonške oblasti sporočile, da je ukinjena obvezna karantena za vse, ki bodo obiskali mesto. Prav tako ni več obvezen negativni test, če se želite vkrcati na let za Hongkong.

Medtem so iz britanske letalske družbe Virgin Atlantic sporočili, da bodo zaprli svoje pisarne v Hongkongu, s čimer bodo po 30 letih ukinili povezavo med Londonom in Hongkongom. Družba je lete v Hongkong ustavila decembra lani, kot kaže, pa jih marca 2023 ne misli znova vzpostaviti.

Po objavi novice se je takoj povečalo zanimanje turistov za obisk Hongkonga, a navala, kot so ga bili vajeni pred covidom, ni. Zato so turistični delavci prepričani, da bo kampanja z brezplačnimi letalskimi kartami dober ukrep in da bo Hongkong prihodnje leto znova postal ena najbolj popularnih turističnih destinacij na svetu. Je pa to zagotovo najbolj odvisno od tega, kdaj se bodo v mesto začeli vračati kitajski turisti, saj le-ti predstavljajo več kot polovico vsega turističnega obiska.

Medtem ko je v letu 2019 Hongkong obiskalo 56 milijonov turistov, so v prvih osmih mesecih letošnjega obiska zabeležili zgolj 184.000 turistov.