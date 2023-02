Pol milijona Britancev na ulicah: 'Kaj me čaka, ko se bo pogodba iztekla?'

Kot je dejal raziskovalec na Univerzi v Nottinghamu, ki ni želel biti imenovan, že osem let dela le prek pogodb za kratek delovni čas oziroma prekarno. "Neprestano se sprašujem, kaj me čaka, ko se bo pogodba iztekla. Kako bom plačal račune, kako bom plačal kredit?" se sprašuje. Zagotovila za redno službo nima, je še povedal za SkyNews .

Po navedbah sindikat NEU bo zaradi stavke delno ali povsem zaprtih 85 odstotkov šol, minister za izobraževanje Gillian Keegan pa trdi, da bo odprta večina šol. Sindikat za učitelje javnih šol zahteva uskladitev plač z rekordno 11-odstotno inflacijo, medtem ko je vlada pripravljena le na petodstotno povišanje. Učitelji so nezadovoljni tudi s pogoji dela, saj se zaradi nizkih plač in velikih obremenitev soočajo s pomanjkanjem usposobljenih učiteljev.

Delo so prekinili tudi strojevodje sindikata Aslef in del voznikov avtobusov v Londonu, zato je moten promet. Stavka še osebje Agencije za meje v pristaniščih in na letališčih.

Ellie Clarke, ki dela v pisarni kabineta vlade, je povedala, da se s skrbmi v zvezi z naraščajočimi življenjskimi stroški spopada vsak dan. "Sem eno plačo stran od tega, da ostanem brez doma. Res je težko. Vsak dan me skrbi, kaj bo," je opisala. 31-letnica dodaja, da je situacija še toliko bolj bizarna ravno zato, ker dela za vlado.

Stavka bo državo stala 77 milijonov evrov

Stavkajoči so se zbrali tudi pred železniškimi postajami, šolami, vladnimi službami in univerzami po vsej državi, sindikati pa pravijo, da uživajo veliko podporo javnosti. Med drugim so skupine, ki zastopajo starše, v skupni izjavi podprle stavkajoče učitelje pri njihovi zahtevi po pravičnem plačilu. Izrazile so strinjanje z njihovo zaskrbljenostjo, da je zaradi pomanjkanja usposobljenih učiteljev prizadeto izobraževanje otrok. Vlado so pozvali k pogajanjem s sindikati. Stavka bo državo skupaj stala 86 milijonov funtov (77 milijonov evrov).