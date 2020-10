Pol milijona evrov iz Vatikana končalo na računu podjetja s sedežem v Ljubljani

Na račun podjetja Logsic d. o. o. v Ljubljani, ki naj bi se ukvarjalo s humanitarnimi dejavnostmi, se je iz državne blagajne Svetega sedeža v štirih letih steklo kar 500.000 evrov, kažejo dokumenti, ki so jih pridobili v omenjeni oddaji. Denar pa ni bil namenjen humanitarni dejavnosti, pač pa nakupom v luksuznih butikih, poroča Primorski dnevnik.

Ustanoviteljica in direktorica omenjenega podjetja je 39-letna Cecilia Marogna s Sardinije, ki naj bi bila z nekdanjim kardinalom Angelom Becciujem v zaupnem odnosu. Z vatikanskim denarjem naj bi v butikih, kot so Prada, Moncler, Saint Laurent, Mont Blanc, Tod’s in Frau, kupovala čevlje, torbice, modne dodatke in celo razkošen fotelj iz usnja.

Dokaze o tem so novinarji prejeli v kuverti anonimnega pošiljatelja. V oddaji bodo podrobnosti predstavili še nocoj.