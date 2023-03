Pol stoletja od prvega, zgodovinskega klica z mobilnim telefonom

Prvi klic z ročnim prenosnim telefonom je v New Yorku opravil njegov izumitelj Martin Marty Cooper. Telefon je bil velik kot opeka, tehtal je 1,1 kilograma. Zmogljivost baterije je bila 25 minut. Pionir mobilne telefonije je navdušen nad napredkom in ima še cel koš idej, kako izbojšati mobilne telefone v korist človeka. Najbolj pa ga skrbi erozija zasebnosti uporabnikov.

3. aprila 1973 je inženir pri Motoroli Martin Marty Cooper stal sredi ulice na Manhattnu in v prototip mobilne naprave imenovane Dyna-TAC, ki jo je njegova ekipa začela načrtovati komaj pet mesecev prej, vtipkal številko podjetja Bell Labs, v lasti AT&T. V nekaj sekundah je dobil povezavo in na drugi strani se je oglasil njegov tekmec. "Niso mogli vedeti, da je to zgodovinski trenutek. "Leta 1973 ni bilo interneta, verjeli ali ne, ni bilo digitalnih kamer, ni bilo velikih integriranih vezij," je začetke v pogovoru z Associated press opisal Cooper. Cooper je navdih za oblikovanje in izdelavo mobilnega telefona dobil med prebiranjem stripa o detektivu Dicku Tracyju, ki je nosil radijsko ročno uro, čeprav so ga navduševal tudi osebni komunikatorji, ki so jih nosili junaki v kultni televizijski seriji Zvezdne steze. Cooper, ki sebe opisuje kot sanjača in optimista, je imel je vizijo, ki postaja realnost. "Na samem začetku sem vedel, da bodo nekega dne vsi imeli mobilni telefon. Šalili smo se, da ti bodo nekoč ob rojstvu dodelili telefonsko številko in če se ne boš oglasili na telefon, boš umrl. A je po drugi strani razveseljivo videti, da se ta napoved uresničuje", pravi danes 94-letni izumitelj prenosnih telefonov.

icon-expand Martin Marty Cooper izumitelj mobilnega telefona FOTO: AP

V petih desetletjih je industrija brezžične komunikacije doživela neverjeten razcvet, kar pionirja mobilne telefonije nadvse veseli. Kljub temu je prepričan, da je tehnologija mobilnih telefonov šele na začetku in da lahko v prihodnosti z napredkom revolucionira področja, kot sta izobraževanje in zdravstvo, celo korenito spremeni človeška življenja. " Še vedno ne vem, kaj je TikTok" Cooper si življenja brez svojega izuma več ne predstavlja. Kot stotine milijonov ljudi po svetu prek prenosnega telefona preverja elektronsko pošto, kratka sporočila in kot se rad pošali, na spletu išče informacije za reševanje prepirov ob večerji. Priznava pa, da ima nekaj težav s spremljanjem aplikacij. "Je še veliko stvari, ki se jih še nisem naučil. Še vedno ne vem, kaj je TikTok. Obstaja cel kup aplikacij, ki jih še ne poznam," pravi. Pred dnevi so Martinu Martyju Copperju so v Barceloni na MWC (Mobile World Congress), največjem svetovnem sejmu brezžične tehnologije, podelili nagrado za življenjske dosežke. Izumitelj danes najbolj razširjene komunikacijske naprave na svetu ima še številne predloge, kako izboljšati mobilne telefone v korist človeka. Tako mu na primer ni všeč izgled sodobnih pametnih telefonov . Ne zdi se mu smiselno, da mora človek ves čas ob ušesu v nerodnem položaju držati skupek plastike, kovine in stekla. Cooper upa, da se bodo mobilni telefoni razvili v nekakšne senzorje, ki bodo razporejeni in priterjeni na telo. Njihova naloga pa bo med drugim, podobno kot danes pri pametnih urah, neprestano merjenje življenjskih funkcij in iskanje odklonov v zdravju človeškega telesa. "Baterije pa bi lahko nadomestila človeška energija," si prihodnost predstavlja Cooper.

icon-expand Mobilna telefonija FOTO: AP