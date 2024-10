Pol stoletja stara skrivnost JAT-ovega pogubljenega letala

Že več kot pol stoletja ves svet ve za jugoslovansko stevardeso Vesno Vulović, ki je čudežno preživela padec letala z 10.000 metrov. Šele zdaj pa je švedski dokumentarni film razkril, kako so tisto JAT-ovo letalo, ki je eksplodiralo med poletom iz Kobenhavna v Zagreb, z neba sklatili hrvaški teroristi, ki so hoteli neodvisno državo. "Želeli smo škodovati jugoslovanskemu turizmu," je švedskemu novinarju hrvaških korenin razkril eden izmed domnevnih sostorilcev. Vzeli so 27 nedolžnih življenj.

Letalo DC-9 jugoslovanske letalske družbe Jugoslovenski Aerotransport (JAT) je strmoglavilo 26. januarja 1972 nad takratno Češkoslovaško. Umrlo je 27 potnikov in članov posadke, na seznamu preživelih pa je bilo eno ime. "Zgodba se se osredotočala na to, da lahko ženska pade z višine 10.000 metrov in preživi. Zato smo na ostalo pozabili," se začne filmska zgodba o strmoglavljenju JAT-ovega letala, v repu katerega je čudežno preživela stevardesa Vesna Vulović in se zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov. Njeno neverjetno preživetje je zasenčilo zgodbo o tem, da je v letalu prišlo do nikoli uradno pojasnjene eksplozije.

Preživela stevardesa Vesna Vulović v bolnišnici na Češkoslovaškem

Švedski novinar hrvških korenin Tonči Percan in ekipa kanala TV4 v dokumentarnem filmu z naslovom Bomba na letu JAT 367 zdaj razkrivajo, da za zaroto stojijo pripadniki dveh hrvaških ekstremističnih skupin in identitete oseb, ki jih sumijo, da so izvedle teroristični napad in v letalo postavile bombo. "Telefonist" poklical švedski časnik Edina sled policije po strmoglavljenju letala je bil anonimni klic švedskemu dnevnemu časopisu, v katerem je bila odgovornost za napad pripisana hrvaškim nacionalistom. Percan je za RTL Direkt povedal, kako je povsem po naključju izvedel, da je njegov dolgoletni znanec, ki mu je pravil "Telefonist", takoj po napadu poklical uredništvo časnika in dejal, da so odgovorni hrvaški nacionalisti. "Mislim, da je imel to skrivnost, ki ga je bremenila 50 let. Rekel je, da sem bil prvi, ki mu je to povedal. Nisem mogel verjeti, kaj mi je povedal, samo poskušal sem ostati miren in ne reči ničesar, da ne bi prekinil pripovedi," danes pripoveduje Tonči Percan. Dejal je, da je imel usta prekrita s krpo, da ne bi mogli prepoznati njegovega glasu. Švedska policija je Telefonista nato sicer zaslišala, vendar ni mogla z gotovostjo trditi, da je bil res on "žvižgač".

Hrvaški nacionalisti naj bi želeli škodovati jugoslovanskemu turizmu.

"To smo storili, da bi škodili jugoslovanskemu turizmu. Ne vem, kdo točno pa je to storil, pravi človek, ki trdi, da je poklical švedski časnik," je poročala Radiotelevizija Srbije (RTS), ki jo je prav tako pritegnila ta zgodba, saj je imel JAT sedež v Beogradu. Sestanek dva meseca pred usodnim poletom Percan je izvedel, da so za napadom stali pripadniki Hrvaškega narodnega odpora in Hrvaškega revolucionarnega bratstva, ki jih tudi zgodovinarji poznajo kot najbolj radikalne organizacije hrvaških izseljencev, katerih člani so bili med redkimi, ki so uporabljali nasilne in celo teroristične metode, piše Danas.hr. Identificiral je sedmerico sozarotnikov, eden je vmes že umrl naravne smrti, za tri trdi, da jih je ubila jugoslovanska obveščevalna služba (Udba), tri preživele pa je med brskanjem po arhivih tajne službe našel na Švedskem. Čeprav niso hoteli govoriti o konkretnem dejanju, so mu razkrili druge okoliščine, kot pravi. Avtor dokumentarnega filma tako opisuje srečanje dva meseca pred nesrečo letala, človek odgovoren za zbiranje sredstev, pa je nato odpotoval v Avstralijo, da bi zbral denar za akcije Hrvaškega revolucionarnega bratstva. Bombo naj bi v torbi na krov prinesel Josip Senić, ki je nato zapustil letalo pred vzletom. Poleg njega je Percan torej identificiral še šest sostorilcev, na vprašanje, zakaj teroristi niso takrat prevzeli odgovornosti za napad, pa odgovarja: "Uničiti letalo s civilnimi žrtvami, med katerimi so bili tudi otroci, stari štiri, pet, šest let, verjetno ni bila akcija, s katero bi se lahko hvalili."

Kraj stmoglavljenja JAT-ovega letala na Češkoslovaškem

'Bombaša likvidirala Udba' V dokumentarcu sodeluje tudi nekdanji jugoslovanski državni tožilec Anto Nobilo, ki predstavi teorijo, da Udba zavestno ni ovadila storilcev, da ne bi razkrili identitete svojih agentov. . Namesto tega so se lotili likvidacij - domnevni bombaš Josip Senić je bil ubit v Nemčiji le dva meseca po padcu letala. "V času hladne vojne je bil vzorec obnašanja Udbe enak obnašanju CIE, KGB-ja in Mosada. Tudi danes v izraelski vojni vidimo, kako se vede Mosad, kako likvidira šefe terorističnih organizacij. Vse to je brutalno, tudi terorizem in boj proti teroristom, a tako je bilo v času hladne vojne," pravi Nobilo. Film omenja tudi druga teroristična dejanja v 70. letih, katerih cilj je bila hrvaška samostojnost. Denimo napad na jugoslovansko veleposlaništvo in umor takratnega veleposlanika ter kasnejšo ugrabitev letala, katere cilj je bil doseči izpustitev teroristov, odgovornih za ta umor. Kot je Percanu dejal "Fikser", ki naj bi priskrbel šest kilogramov eksploziva za nesrečno JAT-ovo letalo: "Kar je bilo, je bilo. Boj je končan, imamo Hrvaško."

Eno izmed JAT-ovih letal DC na Brniku