Polarna masa segla vse do juga Španije, v Črni gori poplave

Zima je letos nekoliko pohitela. Večji del Evrope je v noči na četrtek pobelil sneg, ki povzroča težave v prometu. Hladna polarna masa s temperaturami okoli ničle je dosegla tudi skrajni jug Španije. Prebivalci jugovzhoda stare celine, predvsem v Črni gori, pa se zaradi velikih količin deževja soočajo s hudimi poplavami. Najbolj prizadeta je Budva. A vremenoslovci za prihodnje dni zanje nimajo spodbudnih novic.