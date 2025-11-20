Polarna masa segla vse do juga Španije, v Črni gori poplave

Svetli način
20. 11. 2025

Melita Stolnik
Zima je letos nekoliko pohitela. Večji del Evrope je v noči na četrtek pobelil sneg, ki povzroča težave v prometu. Hladna polarna masa s temperaturami okoli ničle je dosegla tudi skrajni jug Španije. Prebivalci jugovzhoda stare celine, predvsem v Črni gori, pa se zaradi velikih količin deževja soočajo s hudimi poplavami. Najbolj prizadeta je Budva. A vremenoslovci za prihodnje dni zanje nimajo spodbudnih novic.

