Polarna zima prihaja tudi v Evropo

Pozimi v ozračju opazujemo dve plasti: stratosfero in troposfero. Polarni vrtinec se razteza skozi obe plasti, vendar z različno močjo, obliko in vplivom.
Zaradi tega je celoten polarni vrtinec razdeljen na zgornji (stratosferski) in spodnji (troposferski) del. Močan polarni vrtinec lahko ujame hladen zrak v polarnih območjih, kar ustvari milejše razmere za Združene države Amerike in Evropo.
Ko pa se polarni vrtinec sesuje, hladnega zraka ni več mogoče zadržati in zlahka uhaja iz polarnih območij proti Združenim državam Amerike in drugim zmernim območjem.
Trenutno v napovedi opažamo tak šibek polarni vrtinec, ki prinaša mraz v Združene države Amerike, Kanado in Evropo. Samo motnjo običajno povzroči povečanje tlaka in temperature v stratosferi.
Stratosfersko segrevanje pomeni povečanje tlaka in temperature v stratosferi, kar močno vpliva na polarni vrtinec. Nazadnje se je podobno zgodilo konec novembra in v začetku decembra.
Analize kažejo na močno območje visokega tlaka v srednji stratosferi, ki je porušilo in deformiralo strukturo polarnega vrtinca. Takšni dogodki so za ta letni čas redki. V zadnjih 70 letih so bili zabeleženi le nekajkrat, to pa je najzgodnejši tak dogodek v zgodovini.
Severni tokovi bodo v Evropo prinesli hladno zimo, ki bo dosegla južne dele celine. To bi lahko povzročilo sneženje v vzhodnih in osrednjih ZDA ter Evropi, odvisno od razpoložljivosti vlage.
