Tujina

Polarna zima prihaja tudi v Evropo

Washington/Ottawa/Bruselj, 26. 12. 2025 12.36 pred 1 uro 2 min branja 23

Avtor:
D. S.
Vreme

Polarni vrtinec je poimenovanje za zimsko kroženje nad severno in južno poloblo. Dviguje se od površja proti stratosferi (več kot 50 km visoko) in zadržuje hladen polarni zrak v notranjosti. Ker je ta trenutno v šibkejšem stanju, bo mraz dosegel ZDA, Kanado in Evropo.

Pozimi v ozračju opazujemo dve plasti: stratosfero in troposfero. Polarni vrtinec se razteza skozi obe plasti, vendar z različno močjo, obliko in vplivom.

Zaradi tega je celoten polarni vrtinec razdeljen na zgornji (stratosferski) in spodnji (troposferski) del. Močan polarni vrtinec lahko ujame hladen zrak v polarnih območjih, kar ustvari milejše razmere za Združene države Amerike in Evropo.

Ko pa se polarni vrtinec sesuje, hladnega zraka ni več mogoče zadržati in zlahka uhaja iz polarnih območij proti Združenim državam Amerike in drugim zmernim območjem.

Trenutno v napovedi opažamo tak šibek polarni vrtinec, ki prinaša mraz v Združene države Amerike, Kanado in Evropo. Samo motnjo običajno povzroči povečanje tlaka in temperature v stratosferi.

Prihaja polarna zima
FOTO: Severe weather
FOTO: Severe weather

Stratosfersko segrevanje pomeni povečanje tlaka in temperature v stratosferi, kar močno vpliva na polarni vrtinec. Nazadnje se je podobno zgodilo konec novembra in v začetku decembra.

Analize kažejo na močno območje visokega tlaka v srednji stratosferi, ki je porušilo in deformiralo strukturo polarnega vrtinca. Takšni dogodki so za ta letni čas redki. V zadnjih 70 letih so bili zabeleženi le nekajkrat, to pa je najzgodnejši tak dogodek v zgodovini.

Severni tokovi bodo v Evropo prinesli hladno zimo, ki bo dosegla južne dele celine. To bi lahko povzročilo sneženje v vzhodnih in osrednjih ZDA ter Evropi, odvisno od razpoložljivosti vlage.

vreme sneg padavine stratosfera

KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
YouRangMyLord
26. 12. 2025 13.54
Dobro no.. kak mesec mraza ne bo škodil.. da pocrka tisti škodljivi mrčes ( egresivna vrsta komarjev, komarji, zajedalska invazivna vrsta azijskih sršenov, os, ipd.) , ki ga naravna prehranjevalna veriga ne uspe sezonsko uničiti.
Odgovori
+1
1 0
Miha Bi
26. 12. 2025 13.54
hahahahaha a bo -5 ti bogca.
Odgovori
0 0
St. Gallen
26. 12. 2025 13.52
Ker je zima prihaja zima
Odgovori
+0
1 1
Anion6anion
26. 12. 2025 13.50
Šloganje
Odgovori
+0
1 1
1butnskala
26. 12. 2025 13.46
Dobr, da je sedla božičnica , da lahko gremo po generatorje, bomo za silvestrovo na toplem tisti, kateri kurimo na drva
Odgovori
+1
1 0
Pfolca
26. 12. 2025 13.40
Bil je november, ko se je rodila ta novica, mraza pa ni in ni, aja mraz bo šele takrat, ko bo vsaj -3 čez dan 14 dni skupaj.Trenutno imamo pa blato, zemlja ni zmrznila niti za mm, tolk
Odgovori
+3
3 0
medŠihtom
26. 12. 2025 13.33
spet slepo prepisujete podatke ki jih ne razumete. še dobro da v življenju ne počnete nič pomembnega.
Odgovori
+5
6 1
proofreader
26. 12. 2025 13.32
Kje pa sta Lučka in Alkalaj, da nas globalno segrejeta?
Odgovori
+0
3 3
proofreader
26. 12. 2025 13.30
Grem jutri po generator, ker na Golobovo elektriko ni za računati.
Odgovori
-1
3 4
anatomija
26. 12. 2025 13.41
kar pejd . Saj boš zapravil svoj denar. Samo da ne bodo potem spet drugi krivi ko ti bo zmanjkalo denarja za pametnejše nakupe
Odgovori
-1
2 3
Pamir
26. 12. 2025 13.43
Seveda ne če ga odstavil od elektra partijec janšaj in zdaj rabiš generator.
Odgovori
+0
2 2
galamdžija
26. 12. 2025 13.55
🤦‍♂️ @anatomija
Odgovori
0 0
Bagzii
26. 12. 2025 13.22
Če je 7 dni 5-10'C pod ničlo to ne spremenja trenda naraščujočih povprečnih temperatur brihte
Odgovori
+4
5 1
kala 09
26. 12. 2025 13.19
Pri meni doma je polarna zima ,kar nekaj časa že.
Odgovori
+6
6 0
Mekenzi
26. 12. 2025 13.19
Naj parlament in Vlada zmrzne, in se nikoli več ne odtali. ☠️🇸🇮
Odgovori
+2
5 3
Slash
26. 12. 2025 13.07
Kje je globalno segrevanje, ko ga potrebuješ !
Odgovori
+4
8 4
Fortrajber
26. 12. 2025 13.04
Naslednjih 14 dni bo ključnih
Odgovori
+7
8 1
ALEX0000
26. 12. 2025 13.01
in to konec decembra, kdo bi si mislil.
Odgovori
+12
13 1
devlon
26. 12. 2025 12.58
a ne morjo samo napisat, ce bo v francoskih alpah sred januarja zima al ne?
Odgovori
+7
8 1
Huki
26. 12. 2025 12.57
-15 do 20 v januarju.
Odgovori
+5
6 1
mario7
26. 12. 2025 12.56
Kaj pa globalno segrevanje?
Odgovori
+1
6 5
televizija2000
26. 12. 2025 12.59
Se vedno tu..
Odgovori
-3
4 7
BUONcaffee
26. 12. 2025 12.55
Čim se ohladi smo vedno deležni nekih novic o hudem in dolgem mrazu. Ne bo nič od trga.
Odgovori
+11
13 2
