Polarni medvedi zavzeli zapuščeno sovjetsko raziskovalno postajo

Popotnik in fotograf Vadim Makhorov je med križarjenjem v Čukotskem morju na majhnem otoku Koljučin med snemanjem pokrajine naletel na nenavaden prizor. V bližini zapuščene zgradbe je v pozno poletnem arktičnem soncu posnel polarne medvede, ki so si v stari stavbi našli zavetje.

Dogajanje okoli zgradbe je posnel z dronom in kot je pojasnil, se živali brezpilotnega letalnika niso bale. Ravno nasprotno, eden od medvedov je celo zarjovel proti dronu, drugi pa so radovedno pokukali iz novega doma.

"Mislim, da so v hiši našli zavetje pred vetrom, dežjem in drugimi ekstremnimi vremenskimi pojavi," je Makhorov povedal za Reuters.

Otok Koljučin je majhen otok v Čukotskem morju, ki leži približno 11 kilometrov od severne obale polotoka Čukotka. Na zahodnem delu otoka so leta 1943 ustanovili polarno raziskovalno postajo, ki pa je že od leta 1992, ko je Sovjetska zveza razpadla, zaprta, poroča AP.