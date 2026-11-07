Polarni vrtinec slabi občutno prezgodaj: Evropi grozijo hladni vdori?

Čeprav je še prezgodaj za natančne napovedi, zgodnja oslabitev polarnega vrtinca povečuje možnost hladnejših obdobij v delih Evrope, Severne Amerike in Azije v prihodnjih tednih, poroča Euronews. Med območji, ki bi jih lahko bolj občutno dosegel mrzel arktični zrak, so severna in srednja Evropa, vključno s Skandinavijo, Združenim kraljestvom, Nemčijo in Poljsko.

Kaj je polarni vrtinec?

Polarni vrtinec je obsežno območje nizkega zračnega tlaka in zelo hladnega zraka, ki kroži visoko nad Arktiko. Običajno se jeseni postopoma krepi, največjo moč pa doseže januarja. Nato proti koncu zime začne slabeti. Večje motnje v njegovem delovanju se najpogosteje pojavijo med januarjem in marcem. Takrat lahko pride do tako imenovanega stratosferskega segrevanja, ki oslabi vrtinec in omogoči, da se mrzel arktični zrak razlije precej južneje, kot je običajno. Prav zato letošnji razvoj vzbuja pozornost meteorologov. Znaki motnje so se pojavili že novembra, kar je po mnenju strokovnjakov izjemno neobičajno.

Znanstveniki: Tako zgodnjega pojava še nismo opazili

Profesor meteorologije Andrew Charlton-Perez z Univerze v Readingu je opozoril, da znanstveniki tako zgodnjega nenadnega segrevanja stratosfere še niso zabeležili. Ko polarni vrtinec oslabi ali se premakne s svojega običajnega položaja, se lahko zgodijo spremembe v zračnem toku nad Atlantikom in Evropo. Posledica so lahko spremembe vremenskih vzorcev, ki omogočijo prodor hladnega arktičnega zraka proti jugu.

Bo zato zima ostrejša?

Odgovor na to vprašanje za zdaj ostaja negotov. Vpliv sprememb v stratosferi se v nižjih plasteh ozračja, kjer nastaja vreme, navadno pokaže šele po nekaj tednih. Končni učinek pa je močno odvisen od razporeditve območij visokega in nizkega zračnega tlaka. Meteorologi zato poudarjajo, da zgodnja motnja polarnega vrtinca še ne pomeni samodejno dolge ali izjemno hladne zime. Lahko pa poveča verjetnost posameznih izrazitejših hladnih valov.

El Niño in podnebne spremembe

Znanstveniki preučujejo tudi vpliv močnega pojava El Niño v Tihem oceanu, ki lahko spreminja kroženje ozračja in prispeva k motnjam v polarni vrtinec. Med možnimi dejavniki omenjajo tudi podnebne spremembe, vendar raziskovalci poudarjajo, da neposredne povezave med segrevanjem planeta in letošnjo izjemno zgodnjo motnjo polarnega vrtinca za zdaj še niso dokazali. Za zdaj tako ostaja odprto vprašanje, ali bo nenavadno dogajanje nad Arktiko res prineslo občutnejši zimski mraz. Jasnejšo sliko bodo meteorologi dobili v prihodnjih tednih, ko bo mogoče natančneje oceniti, kako se bodo spremembe visoko v ozračju odrazile pri vremenu na tleh.