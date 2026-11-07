Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Polarni vrtinec slabi občutno prezgodaj: Evropi grozijo hladni vdori?

London, 07. 11. 2026 12.06 pred 1 uro 2 min branja 29

Avtor:
K.H.
Polarni vrtinec

Meteorologi nad Arktiko spremljajo nenavaden pojav, ki bi lahko vplival na vreme v velikem delu severne poloble. Polarni vrtinec, ogromna masa hladnega zraka nad Severnim polom, namreč kaže znake oslabitve že v začetku novembra, kar je po ocenah strokovnjakov brez primere v sodobnih meteoroloških meritvah. To pa povečuje tveganje za hladne vdore na celotni severni polobli, čeprav vpliv pojava na prihajajočo zimo še ni povsem jasen.

Čeprav je še prezgodaj za natančne napovedi, zgodnja oslabitev polarnega vrtinca povečuje možnost hladnejših obdobij v delih Evrope, Severne Amerike in Azije v prihodnjih tednih, poroča Euronews

Med območji, ki bi jih lahko bolj občutno dosegel mrzel arktični zrak, so severna in srednja Evropa, vključno s Skandinavijo, Združenim kraljestvom, Nemčijo in Poljsko.

Kaj je polarni vrtinec?

Polarni vrtinec je obsežno območje nizkega zračnega tlaka in zelo hladnega zraka, ki kroži visoko nad Arktiko. Običajno se jeseni postopoma krepi, največjo moč pa doseže januarja. Nato proti koncu zime začne slabeti.

Večje motnje v njegovem delovanju se najpogosteje pojavijo med januarjem in marcem. Takrat lahko pride do tako imenovanega stratosferskega segrevanja, ki oslabi vrtinec in omogoči, da se mrzel arktični zrak razlije precej južneje, kot je običajno.

Prav zato letošnji razvoj vzbuja pozornost meteorologov. Znaki motnje so se pojavili že novembra, kar je po mnenju strokovnjakov izjemno neobičajno.

Znanstveniki: Tako zgodnjega pojava še nismo opazili

Profesor meteorologije Andrew Charlton-Perez z Univerze v Readingu je opozoril, da znanstveniki tako zgodnjega nenadnega segrevanja stratosfere še niso zabeležili.

Ko polarni vrtinec oslabi ali se premakne s svojega običajnega položaja, se lahko zgodijo spremembe v zračnem toku nad Atlantikom in Evropo. Posledica so lahko spremembe vremenskih vzorcev, ki omogočijo prodor hladnega arktičnega zraka proti jugu.

Bo zato zima ostrejša?

Odgovor na to vprašanje za zdaj ostaja negotov. Vpliv sprememb v stratosferi se v nižjih plasteh ozračja, kjer nastaja vreme, navadno pokaže šele po nekaj tednih. Končni učinek pa je močno odvisen od razporeditve območij visokega in nizkega zračnega tlaka.

Meteorologi zato poudarjajo, da zgodnja motnja polarnega vrtinca še ne pomeni samodejno dolge ali izjemno hladne zime. Lahko pa poveča verjetnost posameznih izrazitejših hladnih valov.

El Niño in podnebne spremembe

Znanstveniki preučujejo tudi vpliv močnega pojava El Niño v Tihem oceanu, ki lahko spreminja kroženje ozračja in prispeva k motnjam v polarni vrtinec.

Med možnimi dejavniki omenjajo tudi podnebne spremembe, vendar raziskovalci poudarjajo, da neposredne povezave med segrevanjem planeta in letošnjo izjemno zgodnjo motnjo polarnega vrtinca za zdaj še niso dokazali.

Za zdaj tako ostaja odprto vprašanje, ali bo nenavadno dogajanje nad Arktiko res prineslo občutnejši zimski mraz. Jasnejšo sliko bodo meteorologi dobili v prihodnjih tednih, ko bo mogoče natančneje oceniti, kako se bodo spremembe visoko v ozračju odrazile pri vremenu na tleh.

Razlagalnik

Stratosfera je drugi glavni sloj Zemeljskega ozračja, ki se nahaja nad troposfero in se razteza od približno 10 do 50 kilometrov nad morsko gladino. V tem sloju se temperatura z višino zvišuje, kar je predvsem posledica absorpcije sončne ultravijolične svetlobe v ozonski plasti, ki se nahaja v spodnjem in srednjem delu stratosfere.

El Niño je naravni podnebni pojav, ki je del cikla, znanega kot južna oscilacija El Niño. Zanj je značično nenavadno segrevanje površinskih voda v osrednjem in vzhodnem tropskem delu Tihega oceana. Ta pojav močno vpliva na globalne vremenske vzorce, saj lahko povzroči suše v nekaterih delih sveta, poplave v drugih ter pomembno vpliva na temperature in atmosfersko cirkulacijo po vsem planetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
polarni vrtinec zima hladni vdori vreme

Savdski napadi na Jemen naj bi terjali več kot deset življenj

Novi odstopi na pravosodnem ministrstvu ZDA

24ur.com Bo nižine še pred decembrom pobelil sneg?
24ur.com Mrzla jutra kot posledica fronte iz polarnih krajev
24ur.com Si lahko Evropa obeta zasneženo zimsko pravljico?
24ur.com Polarna zima prihaja tudi v Evropo
24ur.com Kakšna zima nas čaka v času energetske krize?
24ur.com Evropo bo preplavil polarni zrak: kako mrzlo bo?
24ur.com Bo El Niño Evropi prinesel ledeno zimo?
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI29

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
07. 11. 2026 13.59
Čez tri dni pa bodo ugotovili da se bliža vročina .
Odgovori
0 0
proofreader
07. 11. 2026 13.51
Upam, da bo snegec tudi zunaj in ne samo v tisti spalnici.
Odgovori
-1
1 2
proofreader
07. 11. 2026 13.49
Na srečo so vse zaloge plina polne. Vsaj upam da so.
Odgovori
+1
1 0
EU Dig. Cenzura
07. 11. 2026 13.46
Sami naravni dogodki in spet ustrahovanje. Kaj zdej a moramo radiatorje pokupit?
Odgovori
+0
1 1
PanAm
07. 11. 2026 13.45
Ne bluzite več!
Odgovori
+2
3 1
zasvobodo22
07. 11. 2026 13.45
ja enim ze dolgo slabi pamet sploh od covid. natega
Odgovori
+3
5 2
spam1
07. 11. 2026 13.43
Mislim, da nam je že vsem jasno, da je ta polarni vrtinec maslo proizvajalca Rubikovih kock, ker pač kocko vsako leto rešimo hitreje in je samo še vprašanje časa, kdaj jo bomo rešili v negativnem času, kar bo korporacija izkoristila za potovanje v preteklost, da jim kock sploh ne bo treba proizvajati, ampak bodo samo prodajali te iz prihodnosti s 100 % dobičkom (živel kapitalizem!), ampak ker bo dodatna teža teh kock v preteklosti zdrobila Zemljin plašč in sprožila supervulkane ter stoletno zimo (kar se zdaj očitno že začenja nad Arktiko!), je naša edina rešitev izum ultralahke »Robux kocke«, s katero ne bomo le rešili sveta, ampak jo bomo obračali še hitreje, potovali vse do dinozavrov, zagnali »Projekt Rubik« in z atmosferičnim ščitom ustavili tisti meteorit – ker če dinozavri preživijo, bodo evolucijsko napredovali, da bodo kocko reševali še hitreje od nas, mi se bomo pa šlepali na njihove rekorde in potovali vse do začetka časa, kjer se šele skrivajo pravi dobički
Odgovori
+2
3 1
proofreader
07. 11. 2026 13.50
Tisti, ki verujejo v Legice se s to teorijo ne strinjajo.
Odgovori
0 0
Gutenberg
07. 11. 2026 13.42
Hitro vsi panele na strehe in TČ! Pa še EV nabavit, da bo vreme rešeno. Najbolj pa pomagajo pritrjeni zamaški in USB-C standard. In tako bo Evropa sama rešila planet ...
Odgovori
+3
3 0
kritika1
07. 11. 2026 13.32
Neverjetno? Narava se obnaša po svoje in ne upošteva znanstvenikov? Vsak tak pojav nam da jasno vedeti, da vemo zelo malo o tem kaj vse vpliva na vreme. Čakam, da čez kak mesec znanstveniki ugotovijo, da se bo začelo hladnejše obdobje, da bodo poletja hladnejša? Skratka, narava v hipu pojasni dejstvo, da je edina stvar ki drži, da nič ne drži! Da gre narava svojo pot in da nikakor noče upoštevati napovedi znanosti pa naj se še tako trudi. In pri vsem tem mi je najbolj fascinantno to, da hoče znanost vse dokazati, podati odgovore na vse, pa čeprav vedo, da je to brca v temo ampak se pa lepo sliši, da vse vedo in kar je še posebej zanimivo, upravičujejo porabo enormnih sredstev za raziskave, ki so zagotovo koristne ampak ko bi vsaj enkrat povedali, re ne vemo kaj se dogaja, samo ugibamo in bi bilo veliko bolje.
Odgovori
+1
2 1
Vzorčen primer
07. 11. 2026 13.30
Kakšne pravljice🤣🤣🤣 Seveda jim ne odgovarja hladna zima ker se potem namišljeni okoljski kuponi ne prodajajo in no denarja za izbrace.
Odgovori
+5
6 1
Logik
07. 11. 2026 13.18
Sedaj je pretoplo, ko pridejo ti vdori bo pa premrzlo za zimo??? Res ste kar nekaj... 🤣🤣🤣🤢🤮
Odgovori
+6
8 2
zasvobodo22
07. 11. 2026 13.46
pri nas ni nic pretoplo ze. od nedelje skozi okoli 3stopinje in tema ,da rabis noter met luc prizgano
Odgovori
+1
1 0
zasvobodo22
07. 11. 2026 13.47
ko bi vsaj dez padal ,da bi bla vsaj ena korist tega turobnega vremena pa tud v naprej nic bolse ne kaze
Odgovori
+0
1 1
misekmali
07. 11. 2026 13.17
V koledarskem letu bomo imeli dva ekstrema: neznosno vročino in polarni mraz.
Odgovori
+5
6 1
tron3
07. 11. 2026 13.15
HAARP dela vreme, torej je vse jasno, zato ne rabimo nobene vremenske napovedi kaj bo in kaj ne bo!!! Zaposleni na Arsu in letalski kontrolorji vedo in so oboji tiho za dodatke pri plači!!!
Odgovori
+0
8 8
fljfo
07. 11. 2026 13.20
Povej kajj več. Od kod ti te informacije?
Odgovori
-5
1 6
Gutenberg
07. 11. 2026 13.39
Portali FB, Logičko in Oštro.
Odgovori
+1
2 1
Morskadeklica123
07. 11. 2026 13.09
Bodo vsaj komarji pocrkali!
Odgovori
+7
10 3
zasvobodo22
07. 11. 2026 13.48
nic ne bodo pol jih po tvoje v sibiriji sploh nebi smelo bit
Odgovori
-1
0 1
tornadotex
07. 11. 2026 13.08
Včasih je za 1 novembra že zmrzovalo čez dan...danes pa je 15 st.,včasih po celi mesec se temp. ni dvignila v plus...sedaj se niti ne približa nuli...
Odgovori
+3
6 3
zasvobodo22
07. 11. 2026 13.49
pri nas ze od nedelje skoz okloli tri zraven se vlaga ,da bi blo res bols ce bi bil resnicen minus
Odgovori
+2
2 0
Yan191210
07. 11. 2026 13.06
Tudi ce je do marca minus vsak dan, bo vsaj zima...
Odgovori
+3
6 3
HitriKrtek
07. 11. 2026 13.02
Izjemno običajno! Mogoče ne za zadnjih par let, ampak čisto super! Prej kot je hladno bolje bo! Odlično, pa 2m snega na flikne!
Odgovori
+3
5 2
enajstdvanajst1
07. 11. 2026 13.02
naj se đe enkrat odločijo da bo hladno ali toplo?? enkrat govorijo da se temperatude dvigajo nadpovprečno potem pa spet da bodo nadpovpečno nizko..... enkrat nova ledena doba drugič otoplitve in poplave
Odgovori
+1
3 2
GhostWithAxe
07. 11. 2026 13.01
Zaradi mojega soseda ki vozi dizla se je zemlja segrela in je prodal tega pasata in kupil teslo in zdaj spet pravte da bo ledena doba zdaj spet mora prodat teslo in kupit nazaj dizla!
Odgovori
+3
6 3
GhostWithAxe
07. 11. 2026 13.00
HEj ne no, zemlja se segreva!
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
Portal
Po odločitvi, da opusti očetov priimek, zdaj še pretresljivo razkritje hčerke Angeline Jolie
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
zadovoljna
Portal
Bila je učenka, on njen profesor. Danes sta spet skupaj
Dnevni horoskop: Nekoga čaka iskrena pohvala, drugo znamenje prijetno presenečenje
Dnevni horoskop: Nekoga čaka iskrena pohvala, drugo znamenje prijetno presenečenje
Pozabite na kavbojke, žametne hlače znova osvajajo ulice
Pozabite na kavbojke, žametne hlače znova osvajajo ulice
Po več kot 30 letih ga čaka trenutek, ki ga še ni doživel
Po več kot 30 letih ga čaka trenutek, ki ga še ni doživel
vizita
Portal
Kdaj kašelj nakazuje na pljučnico
V Sloveniji letos že skoraj 5900 primerov bolezni, ki jo prenašajo klopi: prvi znak je lahko nenavadna rdečina na koži
V Sloveniji letos že skoraj 5900 primerov bolezni, ki jo prenašajo klopi: prvi znak je lahko nenavadna rdečina na koži
Ali so kognitivne težave del staranja ali znak demence
Ali so kognitivne težave del staranja ali znak demence
Preveč RNA lahko celicam odvzame energijo za delovanje
Preveč RNA lahko celicam odvzame energijo za delovanje
cekin
Portal
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Izgubil službo zaradi ananasa na pici. Nato so se začele še večje težave
Izgubil službo zaradi ananasa na pici. Nato so se začele še večje težave
Stanovanja si ni mogel privoščiti, zato si je sam zgradil hišo. Danes živi drugače kot večina
Stanovanja si ni mogel privoščiti, zato si je sam zgradil hišo. Danes živi drugače kot večina
moskisvet
Portal
Šel je na sestanek z mafijci, nato je izginil za vedno: skrivnost Jimmyja Hoffe
Njeni boki so bili smrtonosno orožje: Bondova zapeljivka praznuje 62 let
Njeni boki so bili smrtonosno orožje: Bondova zapeljivka praznuje 62 let
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
dominvrt
Portal
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
okusno
Portal
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
voyo
Portal
Substanca
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022