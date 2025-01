Poledica ohromila Nemčijo: več kot 260 nesreč, zaprte šole in letališče

Nemška policija opozarja na poledenele razmere in voznikom svetuje, naj vozijo počasi in predvidljivo ter da naj ne zavirajo nenadoma.

Zaradi vremenskih razmer so več avtocestnih odsekov so celo zaprli, poroča tagesschau. Po podatkih družbe Deutsche Bahn prekinitev v železniškem prometu ni. V nekaterih šolah na Bavarskem so odpovedali tudi pouk v šolah, na Saškem pa pešcem, kolesarjem in voznikom svetovali, naj bodo previdni in če se le da, naj se izognejo ne nujnim potem.