Tujina

Poledica ohromila Nemčijo

Berlin, 27. 12. 2025 17.39 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Prometna nesreča v nemški zvezni deželi Spodnja Saška

Sever Nemčije je zajel hud mraz, ki največ težav povzroča v prometu. Zaradi poledice so bili gasilci in reševalci na terenu vso noč, v Spodnji Saški je na avtocesti trčilo sedem vozil. Nekateri odseki cest pa so bili ponoči popolnoma zaprti.

V nemški zvezni deželi Mecklenburg-Predpomorjanski na skrajnem severovzhodu države se je v noči na soboto zgodilo več kot 20 prometnih nesreč, večina udeležencev je utrpela lažje poškodbe, dva so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico. Med njimi 26-letnika, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in zgrmel s ceste.

Nič boljše ni bilo v deželi Spodnja Saška, kjer so zabeležili 24 nesreč. Najhuje je bilo na avtocesti blizu Wildeshausna, kjer je verižno trčilo sedem vozil, pet oseb je bilo poškodovanih. Reševalci so se ob prihodu na kraj nesreče komaj prebili do ponesrečencev, saj "je bila cesta podobna drsališču," je za Tageschau povedal tiskovni predstavnik gasilcev. Gasilci so sprva poročali o petih udeleženih avtomobilih in 13 poškodovanih.

Območje so nato večkrat posipali s peskom, del avtoceste A1 v smeri Bremena pa je bil popolnoma zaprt do 7. ure.

Prometna nesreča v nemški zvezni deželi Spodnja Saška
Prometna nesreča v nemški zvezni deželi Spodnja Saška
FOTO: AP

Poledica je ogromno preglavic povzročila tudi v Hamburgu. Ne samo v prometu, ogromno težav so imeli tudi pešci in kolesarji. Gasilci so na 'steklenih' ulicah in cestah ponoči posredovali kar 87-krat. Več nesreč so zabeležili tudi v najsevernejši nemški zvezni deželi Holstein.

Vremenoslovci podobne razmere napovedujejo tudi v noči na nedeljo.

poledica prometne nesreče Nemčija mraz reševanje

