Poledica ohromila Nemčijo

V nemški zvezni deželi Mecklenburg-Predpomorjanski na skrajnem severovzhodu države se je v noči na soboto zgodilo več kot 20 prometnih nesreč, večina udeležencev je utrpela lažje poškodbe, dva so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico. Med njimi 26-letnika, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in zgrmel s ceste.

Nič boljše ni bilo v deželi Spodnja Saška, kjer so zabeležili 24 nesreč. Najhuje je bilo na avtocesti blizu Wildeshausna, kjer je verižno trčilo sedem vozil, pet oseb je bilo poškodovanih. Reševalci so se ob prihodu na kraj nesreče komaj prebili do ponesrečencev, saj "je bila cesta podobna drsališču," je za Tageschau povedal tiskovni predstavnik gasilcev. Gasilci so sprva poročali o petih udeleženih avtomobilih in 13 poškodovanih.

Območje so nato večkrat posipali s peskom, del avtoceste A1 v smeri Bremena pa je bil popolnoma zaprt do 7. ure.