Poleg grobnice generala odjeknili eksploziji, umrlo več kot 100 ljudi

V torek je bil v predmestju Bejruta v eksploziji ubit visok vodja Hamasa. Izrael sicer vpletenosti ni potrdil pa tudi zanikal ne, vendar sta tako Hamas kot militantna skupina Hezbolah, ki nadzoruje predmestje, obtožila Izrael in obljubila maščevanje. Prejšnji teden so Iran in več njihovih oboroženih zaveznikov obtožili Izrael, da so umorili visokega iranskega poveljnika v Siriji in obljubili povračilni ukrep.

Izrael pa prav tako ne ostaja tiho, Iran obtožujejo, da financirajo in oborožujejo Hamas. Tudi ZDA so v zadnjem času okrepile svojo vojaško vpletenost na Bližnjem vzhodu. Prejšnji mesec je ameriška vojska izvedla zračne napade na skupino Hezbolah v Iraku. Prav tako so ameriške sile v Rdečem morju potopile tri čolne uporniških Hutijev, ki jih podpira Iran in ubili nekaj njihovih pripadnikov. To je pa tudi prvič od začetka napetosti, ko so ZDA ubile pripadnike te uporniške skupine. ZDA sicer trdijo, da si ne prizadevajo za širjenje konflikta, čeprav so Hutijci v Rdečem morju izvedli že več napadov na trgovska plovila, s čimer ovirajo eno najpomembnejših pomorskih poti na svetu.