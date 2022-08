Poleg letovišča Sanya zaprli še Haikou, Hunan in Guizhou

Izbruh covid-19 v tropskem letovišču se je razširil na 10 mest in okrožij v Hainanu ter v vsaj štiri druge province, vključno s provincama Hunan in Guizhou, pri čemer je vsaka v nedeljo poročala o eni okužbi iz Sanye.

V pokrajini so v nedeljo zabeležili več kot 470 novih primerov, od tega jih 245 ni kazalo simptomov. Okoli 80.000 turistov naj bi zaradi zaprtja obtičalo v Sanyi. Tisti, ki želijo oditi, morajo biti petkrat v sedmih dneh negativni. Kitajska se kljub gospodarskim in socialnim stroškom vztrajno drži politike ničelnega covida. Temu pristopu pripisuje zasluge za ohranjanje nižjih stopenj hospitalizacije in umrljivosti kot v drugih državah, ki so se odprle zaradi visokih stopenj cepljenja in učinkovitejših zdravljenj.

Hainan je bil zadnji dve leti in pol zaprt za čezmorske turiste, odkar je Kitajska kot odgovor na pandemijo prenehala izdajati turistične vizume in uvedla stroga pravila karantene. Vodstvo Sanye je v soboto sporočilo, da bodo turisti, ki so imeli odpovedane lete, lahko rezervirali hotelske sobe po polovični ceni. Toda na desetine turistov se je v nedeljo v skupinah WeChat pritožilo, da njihovi hoteli ne uporabljajo takega pravila in da morajo še vedno plačevati cene, podobne prvotnim cenam, poročajo tuji mediji.

"Zdaj iščemo načine, kako bi se pritožili in branili svoje pravice, vendar do zdaj noben uradni organ ni stopil v stik z nami ali se zanimal za nas," je povedala ena od turistk, ženska iz vzhodne kitajske province Jiangsu.

Tuji turist, ki živi na Kitajskem in je bil na medenih tednih v Sanyi, je dejal, da dodatne težave za obtičale turiste vključujejo veliko povišanje cen dostave hrane, cen obrokov v hotelih in letalskih vozovnic iz Hainana. "Upamo samo, da se ne bo spremenilo v še en Šanghaj," je dejal turist, ki se je skliceval na nedavno dvomesečno zaporo tega mesta.

Oblasti Sanye so sporočile, da lahko obtičali turisti zapustijo otok od naslednje sobote, pod pogojem, da so opravili pet testiranj za covid in za vsa dobili negativne rezultate. Vendar je turistka dejala, da so čakalne dobe za rezultate testov dolge, zaradi česar mora opraviti več testov na dan. "Ne vemo, h komu naj gremo, na internetu so le pozitivne novice o Sanyi, na primer ... občinska uprava Sanye je pravilno naselila 80.000 obtičanih turistov ... kot da vsa država misli, da nismo žrtve, ampak upravičenci," je dejala.