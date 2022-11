Poleg snega so se stopile tudi tradicije: v francoski vasici ostali brez žičnice

V vasici Saint-Firmin, ki se nahaja v francoskih Alpah, so zaradi pomanjkanja snega porušili žičnico. Dogodka se je udeležilo okoli 100 prebivalcev vasice, ki so se želeli posloviti od žičnice, ki je nekdaj ponosno stala na pobočju gore.

Vasice Saint-Firmin namreč že nekaj let ni prekril sneg. "Zaradi globalnega segrevanja se je spremenil pogled na mesto," je za CNN povedal 63-letni lokalni prebivalec Didier Beauzon. Smučišče so sicer zgradili leta 1964, saj so "domačini svoje otroke želeli naučiti smučati v bližini doma, preden bi se lotili zahtevnejših prog po Alpah," pove domačin.

icon-expand Zrušitev vlečnice v Franciji je bila za marsikaterega prebivalca izjemno čustvena. FOTO: Profimedia

Vasico Saint-Firmin so takrat še zajemale redne in obilne snežne padavine, a se je ta količina v zadnjih letih precej zmanjšala. "Zaradi pomanjkanja snega je žičnica nazadnje delovala pred približno 15 leti in še to le en vikend. Od takrat je nismo več uporabljali," je povedal Beauzon.

icon-expand Nekoč so v vasi organizirali številne prireditve. FOTO: Profimedia

Ta je še opisal, kako so v njegovi mladosti, v zimskemu času, organizirali različne dejavnosti. Lokalno športno društvo je ob koncih tedna prirejalo tekmovanja, ob sredah pa pripravljalo zabavne prireditve za vse prebivalce. Potem pa so sledile še podelitve nagrad v središču vasi. "Vsak je lahko dobil nagrado, če se je le uspešno spustil po progi. Nagrade so bile običajno skromne, npr. par nogavic ali čokoladica, vendar so vseeno požele veliko veselja. Ob koncu vsake smučarske sezone pa so najboljšim smučarjem podelili še pokale," se spominja domačin.

icon-expand Nekdaj je bila žičnica ponos in veselje domačinov, zdaj so se od nje morali posloviti. FOTO: Profimedia

A lepe tradicije so se skupaj s pomanjkanjem snega stopile. In tako je napočil čas, da se domačini od vlečnice poslovijo. Ob tem pa so delavci naleteli na težave. "Ugotovili smo, da je steber veliko bolj ojačan, kot smo sprva menili," je povedal Olivier Bustillo, vodja okoljevarstvene skupine Mountain Wilderness, ki je bila zadolžena za razgradnjo vlečnice. Zato so za njegovo zrušitev potrebovali skoraj uro več časa, kot so predvidevali.

icon-expand Ob rušenju žičnice so delavci naleteli na težave. FOTO: Profimedia

Skupina 20 delavcev je potrebovala dva dni, da je dokončala razstavljanje celotnega žičniškega sistema, stroški so znašali 20.000 evrov. Projekt rušenja je sicer financirala lokalna skupnost, s pomočjo dobrodelnih organizacij. Domačini pa bodo zdaj na območju, kjer je stala žičnica, zgradili nekaj novega. To pa sicer še ne pomeni, da jih ob rušenju niso spremljala številna čustva. "Počutil sem se malo nostalgičnega. Poslovili smo se od obdobja, ki se ne bo nikoli več vrnilo," je povedal eden izmed domačinov.

icon-expand Rušenje žičnice v Franciji je bilo za domačine nostalgično. FOTO: Profimedia

Zdaj že nekdanje smučišče v vasici Saint-Firmin pa ni edino smučišče, ki se zaradi podnebnih sprememb sooča s težavami. Francosko smučarsko središče Val Thorens, najvišje ležeče letovišče v Evropi, je objavilo, da bo zaradi toplega jesenskega vremena preložilo odprtje svoje smučarske sezone za en teden, tj. na 26. november. V Franciji bi se po predvidevanjih strokovnjakov temperature do leta 2100 lahko dvignile za okoli 3,8 stopinje Celzija, v najslabšem primeru pa celo za 6,7 stopinje Celzija. "Primerjava novih rezultatov s starejšimi razkriva, da so trenutne ocene bistveno višje, kot smo najprej predvidevali" so zapisali raziskovalci francoske nacionalne meteorološke službe.