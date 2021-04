Poleti neposredna letalska povezava med New Yorkom in Dubrovnikom

Vodstvo United Airlines je na današnji novinarski konferenci v Chicagu potrdilo, da bodo čez poletje vzpostavili tri nove letalske povezave z državami, ki so omilile pogoje za vstop turistov oz. nameravajo to storiti v kratkem. Poleg povezave med New Yorkom in Dubrovnikom so napovedali še povezavi med Washingtonom in Atenami ter Chicagom in Reykjavikom.

Na spletni strani družbe United Airlines je že možno kupiti letalske vozovnice za polete v Dubrovnik med 8. julijem in 3. oktobrom. Ponujajo tudi vozovnice za Dubrovnik s časovno usklajenim prestopom v New Yorku za potnike iz še 65 ameriških mest, kot so San Francisco, Los Angeles, Houston, Chicago, Minneapolis, Tampa in New Orleans.

Iz New Yorka bodo leteli ob ponedeljkih, četrtkih in sobotah, vrnitev iz Dubrovnika je predvidena dan zatem, so zapisali na spletni strani United Airlines. Na letalu boeing 767-300ER bo 30 sedežev v poslovnem razredu, nekaj manj kot 200 pa v ekonomskem razredu, so napovedali.

Dubrovnik je ena najbolj priljubljenih hrvaških destinacij za turiste iz ZDA, v ZDA pa živi približno 1,2 milijona Hrvatov in njihovih potomcev. Hrvaška je letos izpolnila tudi pogoje za ukinitev ameriških vizumov za vstop hrvaških državljanov v ZDA.

Letalska družba American Airlines je zaradi pandemije covida-19 aprila lani odpovedala svoje že potrjene polete med Filadelfijo in Dubrovnikom. Pred odpovedjo je celo napovedala, da med obema mestoma v času poletne turistične sezone načrtuje sedem poletov tedensko.