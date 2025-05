Poletje 2025: kakšne so najnovejše napovedi za Evropo?

OGLAS

Meteorološka pomlad zajema obdobje od marca do maja, napoved portala Severe Weather Europe pa je nastala na podlagi podatkov od 1. marca do 13. maja. Ti kažejo prevladujočo anomalijo visokega tlaka nad severozahodno Evropo. Nizkotlačni sistemi so bili v glavnem oddaljeni od srednje Evrope in so pokrivali jugozahodni in skrajni severovzhodni del. Spomladi smo v večjem delu Evrope zabeležili nadpovprečne temperature. Več padavin je bilo nad jugozahodno Evropo, manj kot običajno pa v severnem osrednjem in severozahodnem delu.

Napovedi Severe weather za poletje 2025 FOTO: Severe Weather Europe icon-expand

Na pragu poletja

Zadnji teden v maju naj bi se nad Evropo spustila izrazita anomalija nizkega tlaka. To je široko območje nizkega zračnega tlaka, ki vpliva na celotno celino in prinaša nestabilne ter potencialno nevarne vremenske razmere. Z anomalijo visokega zračnega tlaka nad jugozahodnim in severovzhodnim delom je to skoraj nasproten vremenski vzorec, kot smo mu bili priče v letošnji pomladi, opozarjajo na Severe Weather Europe.

Napovedi Severe weather za poletje 2025 FOTO: Severe Weather Europe icon-expand

Če podrobneje pogledamo temperaturni vzorec v tem obdobju, lahko vidimo širok sistem nizkega zračnega tlaka, ki se bo na celino spustil s severa. Napoved padavin kaže veliko območje Evrope z nadpovprečno veliko padavinami v tem obdobju. Več padavin je napovedanih v neposrednem vplivnem območju nizkotlačnega sistema, od severozahodne in severne Evrope navzdol proti osrednjemu delu in jugu. Manj padavin bo predvidoma nad jugozahodnimi in skrajnimi jugovzhodnimi kraji. Na splošno bo prehodno obdobje med pomladjo in poletjem "po vsej Evropi dinamično, s hladno anomalijo, ki bo naslednji teden prinesla nestabilno obdobje," napovedujejo vremenoslovci.

Kaj pa začetek poletja?

V začetku junija naj bi se nad skrajnim severnim Atlantikom razvilo območje visokega zračnega tlaka, ki bi se lahko širil proti severozahodu celine. Nad severovzhodno Evropo bo vztrajalo območje nizkega zračnega tlaka. To običajno lahko povzroči severne do severozahodne tokove nad srednjo Evropo, ki običajno prinašajo zmerne temperature, manj vlage in bolj stabilne razmere.

Napovedi Severe weater za poletje 2025 FOTO: Severe Weather Europe icon-expand

Temperaturno gledano se junija v severozahodnih in južnih krajih obeta toplejše vreme od običajnega. Po drugi strani pa v osrednjih in severovzhodnih krajih za junij napovedujejo normalne, tudi podpovprečne temperature. Napoved padavin kaže na bolj suho vreme. Manj padavin bo predvidoma v zahodni, južni srednji in južni Evropi. Več padavin bi lahko prizadelo Združeno kraljestvo in Irsko, severne osrednje dele celine in severovzhod v območju nizkega zračnega tlaka.

Napoved za julij, avgust in september

Ko gre za letošnji julij, avgust in september, poletna napoved po modelu Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF), ki velja za najbolj zanesljivega, kaže območje nizkega zračnega tlaka nad skrajno severno Evropo. Prikazuje tudi visokotlačni sistem nad severnim Atlantikom, ki se razteza čez Združeno kraljestvo in Irsko ter sega proti srednji Evropi. Še eno območje nizkega zračnega tlaka se kaže vzhodneje. Model ECMWF za ta čas napoveduje nadpovprečne temperature v večjem delu celine. Najtoplejše anomalije so napovedane nad srednjo Evropo in ponekod na zahodu. Na območju visokega zračnega tlaka se pričakuje suho vreme. Nekoliko bolj mokro bo na skrajnem severu Velike Britanije in v Skandinaviji.

Napovedi Severe weather za poletje 2025 FOTO: Severe Weather Europe icon-expand

Model UKMO meteorološkega urada Združenega kraljestva prav tako napoveduje toplejše vreme kot običajno na večjem delu celine. Avgusta napoveduje vpliv nizkega zračnega tlaka na severozahodu Evrope, ki se bo premikal v nasprotni smeri urinega kazalca. To potisne močnejši južni tok nad osrednje, vzhodne in severne predele ter zahodni do severozahodni tok z motnjami v zahodno Evropo. Model UKMO kot območja z več padavinami označuje severno in severozahodno Evropo, medtem ko bodo jugozahodni in jugovzhodni deli večinoma bolj suhi kot običajno. Najvišje toplotne anomalije so prikazane nad srednjo in severno Evropo, manjša anomalija pa nad Združenim kraljestvom, Irsko in zahodno Evropo.

Napovedi Severe weather za poletje 2025 FOTO: Severe Weather Europe icon-expand