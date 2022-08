'Poletje mračnih odkritij': v vse bolj izsušenem jezeru Mead našli novo okostje

Jezero Mead se nahaja se v zveznih državah Nevada in Arizona, 24 milj vzhodno od Las Vegasa. Gre za največji rezervoar v ZDA glede na kapaciteto vode. A podnebne spremembe in dolgotrajna suša vplivajo na reko Kolorado in njegova gladina vztrajno upada. S tem pa na dan prihajajo grozljiva odkritja.

Kot poroča ABC News, so se nadzorniki službe za narodne parke v ponedeljek okoli 20. ure odzvali na prijavo o najdbi novega okostja. Človeške posmrtne ostanke so našli na območju plaže Swim. "Čuvaji parka so ob podpori potapljaške ekipe policijskega oddelka v Las Vegasu določili območje, kjer bodo posmrtne ostanke izvlekli. Kontaktirali so tudi mrliškega oglednika v okrožju Clark. Preiskava še poteka. Nadaljnjih informacij za zdaj ne bomo posredovali," so sporočili.

Gre za že četrto odkritje človeških posmrtnih ostankov od maja letos, ki ga je razgalila suša.

1. maja so v sodu našli razpadajoče truplo. Preiskovalci glede na oblačila in čevlje, ki so jih našli na truplu, menijo, da gre za nekoga, ki je bil ustreljen v sedemdesetih ali osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Le nekaj dni potem, 7. maja, je očividec v drugem sodu v zalivu Callville Bay odkril še več človeških ostankov.

6. avgusta so z območja jezera Mead že četrtič poročali o verjetno desetletja starih človeških ostankih.

Prav tako so na človeške posmrtne ostanke naleteli 25. julija na plaži Swim Beach v Nevadi. Ni šlo za okostje, zato tudi ni jasno, ali je pri odkritju igrala vlogo upadajoča gladina vode.

Fotografije jezera, ki izginja

Pred dnevi je Nasa objavila zgovorne satelitske fotografije jezera Mead v zadnjih 22 letih. Iz njih je razvidno, kako počasi in vztrajno izginja.