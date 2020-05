Poletje topi ameriški strah pred pandemijo

V nedeljo je New York Times naslovnico zapolnil z imeni tisoč ljudi, stotine vseh žrtev pandemije koronavirusa, Donald Trump si je privoščil partijo golfa, mnogi Američani pa so sklenili, da je čas za vrnitev k običajnemu življenju. Toda število okuženih v slabi polovici zveznih držav še vedno narašča, virus pa se širi na podeželje.

icon-expand Podaljšani praznični konec tedna je kljub pandemiji napolnil plaže po ZDA.

V podaljšanem koncu tedna, ki se je v ponedeljek končal z dnevom spomina na ameriške veterane, so z vseh koncev ZDA prihajali posnetki ljudi, ki so se gnetli na plažah, obalnih sprehajališčih in bazenih, skoraj nihče pa ni nosil mask. Kar je sprožilo takojšen odziv dr. Deborah Birx, članice delovne skupine Bele hiše za boj proti koronavirusu. Prek konservativne televizijske mreže Fox News je pozvala Američane, naj ne pozabijo na priporočila o razdalji med posamezniki in naj si nadenejo maske. "Vsi poskusi o kapljičnem širjenju so nam dali jasne znanstvene dokaze, da maske omejijo širjenje kapljic do drugih. Iz spoštovanja do drugega, kot Američani, ki nam ni vseeno za druge, jih moramo nositi v javnosti, kadar ne moremo ohranjati razdalje. To je resnično pomembno,"je dejala. Največ pozornosti so zbudili prizori iz zvezne države Missouri, kjer so se v letoviščih na obali jezera Ozarksov zbrali številni dopustniki in se predali zabavi, kot da država ni sredi pandemije. Nagovor dr. Birxove prek mreže Fox verjetno ni naključje, saj je ZDA zajelo podobno ideološko dojemanje razmer kot v Sloveniji. Medtem ko so pri nas zaradi strogih, a kot kaže uspešnih ukrepov desne vlade godrnjali na levici, se na drugi strani Atlantika strožjemu pristopu demokratskih guvernerjev upirajo predvsem konservativni volivci na desnici. Pri tem jih spodbuja predsednik države, ki ga kot kaže bolj od kopičenja smrtnih žrtev skrbita uničujoč vpliv ukrepov na gospodarstvo in vrtoglava brezposelnost. Slednje namreč razžira njegove možnosti za zmago na jesenskih volitvah.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ideološki razkorak pri pandemiji Hkrati konservativno, podeželsko Ameriko poganja dejstvo, da so dosedanje posledice pandemije občutili predvsem na obeh obalah in delu industrijskega Srednjega zahoda, se pravi v predelih, ki so politično modri (v ZDA je modra barva liberalcev, konservativci so izbrali rdečo). Že tako zelo močna politična delitev se je tako poglobila tudi pri razmišljanju o odpravljanju ukrepov. V volilnih okrožjih, ki so pred štirimi leti volila za Trumpa, živi le 27 odstotkov vseh okuženih, iz njih je 21 odstotkov vseh žrtev koronavirusa, čeprav v njih živi 45 odstotkov vseh Američanov, kaže analiza New York Timesa. Konservativni mediji, ki so sprva zanikali resnost zdravstvene krize, nato pa jo označili za novo zaroto demokratov, s katero želijo spodnesti predsednika, so še zaostrili delitev. Fox News je iz Velike Britanije uvozil bistroumnega Steva Hiltona, ki poziva k takojšnjemu odprtju šol in se posmehuje ukrepom kot "pokroviteljskemu razmišljanju tehnokratske elite", ki naj bi državljane "obravnavala kot otroke". Tako ni čudno, da so odrasli konservativni volivci vse bolj besni in ne samo s protesti zahtevajo vrnitev k normalnemu življenju, pač pa smo že priča prizorom, ko so napadli ljudi z maskami in od njih zahtevali, da jih snamejo. V Kentuckyju so na zborovanju celo obesili lutko demokratskega guvernerja Andyja Beshearja.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Del razlogov za "politično širjenje" koronavirusa je dejstvo, da je podpora Trumpu obratno sorazmerna s poseljenostjo, bolj redko so poseljena volilna okrožja, višjo podporo ima. Skoraj tretjina Američanov živi v sto urbanih, najgosteje poseljenih volilnih okrožjih, ki so pretežno modra, v njih se je koronavirus lahko najhitreje razširil, okuženost je trikrat višja kot v drugih delih države, smrtnost kar štirikrat višja. Ker (še) ne vidijo posledic okužbe, občutijo pa posledice gospodarskega kolapsa, so konservativni volivci še bolj razburjeni.

Plima zaliva tudi podeželje

Toda analiza Washington Posta kaže, da se plima obrača, saj se s širjenjem okužb sooča vse več podeželskih območij ZDA. Kar je še posebej nevarno, saj tam živi v povprečju revnejša, starejša in bolj zdravstveno ogrožena populacija, saj je več primerov sladkorne bolezni in debelosti. "Prihaja, podobno pa bo dominam. Ne bomo imeli vala, ki se širi čez podeželje, pač pa se bodo pojavljale točke okužb. In ne vem, kako dobro jih bodo lahko krotili," je napovedala epidemiologinja Tara Smith z Državne univerze Kent v Ohaiu. Še posebej, ker so zdravstveni sistemi na podeželju že sedaj na robu zmogljivosti. Dodatna težava je pomanjkanje zmogljivosti za testiranje v mnogih podeželskih delih ZDA, kar pomeni, da se lahko okužbe sprva širijo neopazno, nato nenadoma pride do izbruha števila obolelih. Posebej so ogrožena območja v bližini obratov za predelavo mesa in zaporov, saj so ta ena največjih žarišč okužb, med pandemijo pa so brez prekinitev nadaljevali z delom. Prizadete so tudi skupnosti priseljencev, saj se mnogi prebivalci zaradi revščine ali neurejenega dovoljenja za bivanje izogibajo zdravniški pomoči. Del novega vala je tudi odnos do pandemije, ki ga še spodbuja ideološka usmerjenost. "Če greš v lokalno trgovsko središče, ima maske po mojem mnenju le kakšnih deset odstotkov ljudi. Restavracije so odprte in natrpane. Zdi se, da ljudje ne poznajo znanstvenih razlogov za nošenje maske. Tudi če vidijo poročila, mislijo, da so pretirana," je razpoloženje v okrožju Teksas v zvezni državi Oklahoma opisal tamkajšnji zdravnik Jeffrey Lim.

icon-expand Dr. Deborah Birx opozarja Američane, naj še naprej nosijo maske in tako predvsem varujejo druge.