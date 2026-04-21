Tujina

Poletna vročina v aprilu: Španci že v kopalkah

Madrid, 21. 04. 2026 10.18 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
M.S.
Kopalci na plaži

Čeprav nas od začetka meteorološkega poletja loči še več kot mesec dni, v Španiji te dni beležijo že prvi vročinski val. Po napovedih meteorologov bi se lahko temperature v Sevilli na jugu države danes povzpele vse do 35 stopinj Celzija. Že povsem poletno s temperaturami nad 25 stopinj je tudi v Madridu in Valencii.

Temperature v Španiji so v teh dneh tudi do 15 stopinj Celzija nad povprečjem za ta letni čas. Minulo nedeljo so na Gran Canarii zabeležili že 38 stopinj Celzija, na Tenerifu pa 36.

Visoke temperature beležijo tudi na Iberskem polotoku. Kot poroča španska televizija Antena 3, bo današnji torek najbolj vroč dan v tem tednu.

Po besedah tiskovnega predstavnika španske državne meteorološke agencije (AEMET) Rubena del Campa bodo temperature v vzhodni, osrednji in južni Španiji presegle 30 stopinj Celzija. "Govorimo o temperaturah, ki so bolj značilne za junij kot za april," je opozoril.

Na zahodu države bo opazen tudi prihod calime, pojava, ko veter iz Sahare zanese puščavski pesek, s tem pa nastane meglica, ki bo prinesla zadušljivo vročino.

V Sevilli bi lahko termometri danes pokazali tudi do 35 stopinj Celzija, okoli 30 stopinj ali več pričakujejo tudi v Granadi in Zaragozi.

Vročina bo ob tem povzročila tudi razvoj močnejših neviht, zato je AEMET za nekatere dele države izdal rumeno vremensko opozorilo. Padec temperatur meteorologi pričakujejo v petek, a bodo temperature ostale (pre)visoke za ta letni čas.

Trenutni rekord sega v leto 2023, ko so 27. aprila na letališču v Sevilli zabeležili kar 36,9 stopinje Celzija.

Visoke temperature beležijo tudi v Franciji. V Bordeauxu so med drugim namerili 31 stopinj, kar je osem stopinj nad povprečjem. Meteorološka agencija Météo-France je zaradi nevarnosti neviht za več departmajev izdala rumeno opozorilo.

111111112
21. 04. 2026 11.23
Smešno vsem a ni smešno..kakor pri nas nevihte .tonemo
Fossil
21. 04. 2026 11.10
Tam nimajo težav s soncem, itak je 75% zakritih!
misekmali
21. 04. 2026 10.52
prokleta pjača
Požigalac
21. 04. 2026 10.51
sem v valenciji, prijetnih 24 tako da nevem o cem govorite
Slash
21. 04. 2026 10.42
Spet nateg ! Google lepo kaže da bo danes največ 29 stopinj v Sevilji.
CorbaMorba
21. 04. 2026 10.42
Biljonarji ukinjajo zimsko spanje. Škoda za rastline, živali.
hales
21. 04. 2026 10.29
Tudi pri nas ni dosti bolje. April, mi pa v kratkih hlačah zunaj.
Roadkill
21. 04. 2026 10.25
Šanci so zakon
Roadkill
21. 04. 2026 10.25
p
enapi
21. 04. 2026 10.27
Misliš španke?
Roadkill
21. 04. 2026 10.29
mislim španski ljudje nasplošno
