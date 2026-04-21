Poletna vročina v aprilu: Španci že v kopalkah

Temperature v Španiji so v teh dneh tudi do 15 stopinj Celzija nad povprečjem za ta letni čas. Minulo nedeljo so na Gran Canarii zabeležili že 38 stopinj Celzija, na Tenerifu pa 36.

Visoke temperature beležijo tudi na Iberskem polotoku. Kot poroča španska televizija Antena 3, bo današnji torek najbolj vroč dan v tem tednu.

Po besedah tiskovnega predstavnika španske državne meteorološke agencije (AEMET) Rubena del Campa bodo temperature v vzhodni, osrednji in južni Španiji presegle 30 stopinj Celzija. "Govorimo o temperaturah, ki so bolj značilne za junij kot za april," je opozoril.

Na zahodu države bo opazen tudi prihod calime, pojava, ko veter iz Sahare zanese puščavski pesek, s tem pa nastane meglica, ki bo prinesla zadušljivo vročino.

V Sevilli bi lahko termometri danes pokazali tudi do 35 stopinj Celzija, okoli 30 stopinj ali več pričakujejo tudi v Granadi in Zaragozi.

Vročina bo ob tem povzročila tudi razvoj močnejših neviht, zato je AEMET za nekatere dele države izdal rumeno vremensko opozorilo. Padec temperatur meteorologi pričakujejo v petek, a bodo temperature ostale (pre)visoke za ta letni čas.