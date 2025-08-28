Poletno smučanje na največjem notranjem smučišču na svetu

Skoraj 100 športnikov iz Kitajske in Avstrije se je pomerilo v notranjem smučanju na največjem smučišču na svetu. Prvo odprto prvenstvo v Šanghaju je poskrbelo za pravi turistični razcvet. Obiskovalci so počitnice ob morju zamenjali za poletni smučarski oddih. Samo med temi poletnimi počitnicami je največji kitajski smučarski resort prejel skoraj 300.000 obiskovalcev, število rezervacij v bližnjih hotelih in restavracijah pa se je podvojilo.