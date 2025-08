Policaj z golimi rokami iz bazena potegnil aligatorja

Policaj se je na poziv takoj odzval in aligatorja s palico najprej spravil ob rob bazena, nato pa ga z golimi rokami zgrabil za predel vratu in ga potegnil iz vode.

"Ujel sem te, v redu si. Vem, da si zelo jezen," je slišati na posnetku kamere, ki jo je policaj nosil na prsnem košu.

Aligator se je najprej še skušal upirati, a ga je policaj tesno prijel, domačinom pa povedal, da bo žival izpustil v ribnik zunaj stanovanjske soseske. Da so aligatorja uspešno premestili, je naknadno na Facebooku potrdil tudi urad šerifa okrožja St. Johns.

Aligatorji se na Floridi parijo maja ali junija, do konca julija samice nato zgradijo gnezdo in vanj znesejo od 32 do 46 jajc, mladiči se nato izvalijo do začetka septembra.