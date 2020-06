Policija BiH zavrnila 150 migrantov na meji s Srbijo

Mejna policija Bosne in Hercegovine je zavrnila okoli 150 beguncev in migrantov, ki so poskušali v bližini mesta Zvornik nezakonito vstopiti iz Srbije v BiH. Migranti iz BiH poskušajo doseči najprej članico EU Hrvaško, od tam pa nadaljujejo pot čez Slovenijo in Avstrijo.

Da je policija BiH zavrnila migrante na meji s Srbijo, poroča portal Klix.ba, ki se sklicuje na predstavnika oblasti. To je prvič, da je postalo znano, da je mejna policija BiH preprečila prestop meje večjemu številu beguncev in migrantov na poti iz Srbije. BiH sicer leži na t.i. balkanski begunski poti, ki vodi iz Turčije in Grčije prek Srbije in Madžarske v zahodno Evropo. Iz BiH poskušajo migranti doseči najprej članico EU Hrvaško, od tam pa nadaljujejo pot čez Slovenijo in Avstrijo. Hrvaška policija naj bi že več let brutalno ravnala z ljudmi, ki jih izsledi pri nezakonitem prehodu meje, in jih pošilja nazaj v BiH. Hrvaška očitke, da ravna nezakonito, zavrača. PREBERI ŠE Hrvaški policisti naj bi na glave prebežnikov risali križe V BiH je trenutno okoli 8000 beguncev in migrantov, ki so tam obtičali. Kljub vsem težavam vedno znova poskušajo priti na Hrvaško. Pri nadziranju meje se je vlada BiH v preteklosti obnašala dokaj pasivno. V zadnjem času pa ravna strožje, tudi zaradi epidemije novega koronavirusa.