Policija eno leto iskala pobeglega voznika, ta je se izdal v podkastu

Na deževen dan je ženska prečkala ulico na semaforiziranem prehodu. Počakala je na zeleno luč, nato pa jo je med prečkanjem ceste nenamerno zadelo vozilo. Po poročanju SIC Noticias je izgubila zavest, si zlomila sprednja dva zoba in levo roko, utrpela pa je tudi poškodbo glave in več modric po telesu in obrazu. Voznik poškodovani ženski ni pomagal in je pobegnil s kraja nesreče.

Leto dni kasneje je portugalski vplivnež Tiago Grila nastopil kot gost v podkastu znanega youtuberja. Med pogovorom ga je ta pozval, naj mu zaupa skrivnost. "Nekoga sem zbil in pobegnil," je dejal Grila in se nasmehnil. "Bilo je v Amadori. Nisem je videl, v rokah sem imel svoj mobilni telefon. Slišal sem pok in okno se je razbilo. Potem sem jo videl vstati. Le moje dekle in mama to vesta. Bila je le majhna nesreča," je komentiral.

Grilovo priznanje pa je medtem že videlo državno tožilstvo, ki vodi preiskavo lanske nesreče. Opustitev pomoči je kaznivo dejanje in se lahko v najhujših primerih kaznuje z zaporno kaznijo do dveh let.

Grila je sicer kasneje na Instagramu zanikal vpletenost v nesrečo. "Neupravičeno so me povezali s to nesrečo, ki se je zgodila lani," je med drugim zapisal.