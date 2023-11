Policija identificirala par, ki je umrl na Mavričnem mostu

Policija je identificirala žrtvi eksplozije avtomobila, ki se je zgodila na mejnem prehodu med ZDA in Kanado. V nesreči sta umrla Kurt Villani in njegova žena Monica Villani, oba stara 53 let. S starejšim bentleyjem naj bi se peljala na koncert skupine Kiss v Kanado. Še vedno pa ni jasno, kaj je povzročilo, da je vozilo kar naenkrat pospešilo, preden je poletelo po zraku in zagorelo.

Kurt Villani in njegova žena Monica sta po poročanju britanskega BBC-ja živela 16 kilometrov južno od kraja nesreče, na Grand Islandu v zvezni državi New York. Njuna družina, ki ima v lasti verigo trgovin s strojno opremo in lesom, je v izjavi za CBC sporočila, da je hvaležna za "molitve, sožalja in dobre želje", ki jih je prejela po njuni smrti. Spomnimo, incident, v katerem je bil poškodovan tudi ameriški obmejni policist, se je zgodil v sredo okoli 11.30 po lokalnem času, na predvečer ameriškega zahvalnega dne, ki velja za enega najbolj prometno obremenjenih dni v letu. Zaradi prvotnega suma na terorizem so oblasti zaprle štiri mejne prehode. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Župan Niagarskih slapov Robert Restaino je v četrtek za New York Times povedal, da sta zakonca vozila starejšega bentleyja, bila pa naj bi na poti na koncert skupine Kiss v Kanado, ki pa je bil pozneje odpovedan zaradi bolezni. Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je sporočila, da je njun avtomobil kar naenkrat pospešil, vozil z "zelo visoko hitrostjo" in na newyorški strani meje, blizu kontrolne točke, trčil v 2,4 metra visoko ograjo. Vozilo je zagorelo in razen motorja od njega ni ostalo nič. Registrskih tablic sploh niso našli. PREBERI ŠE V eksploziji na mostu med Kanado in ZDA umrli dve osebi, znakov terorizma ni Restaino je dodal še, da policija preiskuje več možnosti za nesrečo, vključno s tem, da je avtomobil utrpel mehansko okvaro, zaradi katere je pospešil. Preiskavo je prevzel FBI, ki je pozneje sporočil, da niso odkrili nobenih eksplozivnih materialov in da ne obstaja nobena povezava s terorizmom. Primer je bil nato predan policijski postaji Niagarskih slapov v zvezni državi New York, ki ga obravnava kot prometno nesrečo. Mavrični most, ki povezuje Niagarske slapove v New Yorku s tistimi v Kanadi, je bil zaprt še dva dni po incidentu. Druge tri mostove, ki povezujejo ZDA in Kanado, pa so ponovno odprli že v sredo zvečer.