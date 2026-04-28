Policija išče 89-letnega osumljenca, ki je streljal in ranil več ljudi

Grške oblasti so sporočile, da je strelec streljal na dveh lokacijah v središču Aten in ranil več ljudi. Policija išče osumljenca, ki naj bi bil 89-letnik, poročajo lokalni grški mediji.
Najprej je napadalec na uradu socialne varnosti ranil zaposlenega. Poškodovani moški je na nogah utrpel rane od šrapnelov, odpeljali so ga na zdravljenje. Po prvih ocenah njegovo življenje ni ogroženo, poročajo lokalni mediji.
Zdi se, da ni streljal na zaposlenega, ki ga je zadel
Vodja Nacionalnega sklada socialne varnosti Alexandros Varveris je povedal, da je strelec odšel v četrto nadstropje pisarn sklada socialne varnosti v okrožju Kerameikos v središču Aten in začel streljati, pred tem pa je zaposlenemu rekel, naj se skloni. Njegov strel je zadel drugega zaposlenega, ki je bil ranjen v nogo.
"Vstopil je, se povzpel v četrto nadstropje, dvignil puško, zaposlenemu naročil, naj se skloni, in ustrelil drugega," je Varveris izjavil za radio ERT, povzema Sky News. Dodal je, da se zdi, da strelec ni posebej ciljal na zaposlenega, ki ga je zadel.
Isti moški je osumljen, da je kasneje streljal še v pritličju sodne stavbe v Atenah, pri čemer je bilo ranjenih več ljudi, je sporočila policija. Motiv ni bil jasen, vendar naj bi strelec po streljanju na sodišču na tla vrgel kuverte z dokumenti, češ da so to razlogi za njegova dejanja.
Vodja sindikata pravosodnih uslužbencev v Atenah Stratis Dounias je povedal, da je moški po prvih informacijah streljal na tla v eni od pisarn v sodni stavbi. Pri tem je lažje ranil najmanj tri sodne uslužbence, mediji pa poročajo, da je bil četrti uslužbenec prepeljan v bolnišnico brez telesnih poškodb.
Priče so ga opisale kot visokega in suhega, oblečenega v moder plašč, pod katerim je skrival strelno orožje. Posnetek državne radiotelevizije ERT News je pokazal, kako reševalci prevažajo najmanj tri osebe iz sodišča do čakajočih reševalnih vozil, poroča Sky News. Enega od ranjenih zaposlenih so odpeljali v bližnjo bolnišnico, potem ko so mu policisti na kraju dogodka na nogo namestili podvezo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.