Policija išče 89-letnega osumljenca, ki je streljal in ranil več ljudi

Ljudje pred sodiščem po streljanju FOTO: AP

Grške oblasti so sporočile, da je strelec streljal na dveh lokacijah v središču Aten in ranil več ljudi. Policija išče osumljenca, ki naj bi bil 89-letnik, poročajo lokalni grški mediji. Najprej je napadalec na uradu socialne varnosti ranil zaposlenega. Poškodovani moški je na nogah utrpel rane od šrapnelov, odpeljali so ga na zdravljenje. Po prvih ocenah njegovo življenje ni ogroženo, poročajo lokalni mediji.

Zdi se, da ni streljal na zaposlenega, ki ga je zadel

Vodja Nacionalnega sklada socialne varnosti Alexandros Varveris je povedal, da je strelec odšel v četrto nadstropje pisarn sklada socialne varnosti v okrožju Kerameikos v središču Aten in začel streljati, pred tem pa je zaposlenemu rekel, naj se skloni. Njegov strel je zadel drugega zaposlenega, ki je bil ranjen v nogo. "Vstopil je, se povzpel v četrto nadstropje, dvignil puško, zaposlenemu naročil, naj se skloni, in ustrelil drugega," je Varveris izjavil za radio ERT, povzema Sky News. Dodal je, da se zdi, da strelec ni posebej ciljal na zaposlenega, ki ga je zadel.

