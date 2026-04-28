Tujina

Policija išče 89-letnega osumljenca, ki je streljal in ranil več ljudi

Atene, 28. 04. 2026 13.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Ljudje pred sodiščem po streljanju

Napadalec je s puško sprva v središču grške prestolnice streljal na uradu socialne varnosti, pri čemer je več zaposlenih ranil v noge, nato pa je streljal še v pritličju sodne stavbe v Atenah, kjer je bilo lažje ranjenih več sodnih uslužbencev. Njegov motiv policiji ni jasen, a moški je po streljanju na sodišču na tla vrgel kuverte z dokumenti in trdil, da so to razlogi za njegova dejanja.

Ljudje pred sodiščem po streljanju
Ljudje pred sodiščem po streljanju
FOTO: AP

Grške oblasti so sporočile, da je strelec streljal na dveh lokacijah v središču Aten in ranil več ljudi. Policija išče osumljenca, ki naj bi bil 89-letnik, poročajo lokalni grški mediji.

Najprej je napadalec na uradu socialne varnosti ranil zaposlenega. Poškodovani moški je na nogah utrpel rane od šrapnelov, odpeljali so ga na zdravljenje. Po prvih ocenah njegovo življenje ni ogroženo, poročajo lokalni mediji.

Ljudje pred sodiščem po streljanju
Ljudje pred sodiščem po streljanju
FOTO: AP

Zdi se, da ni streljal na zaposlenega, ki ga je zadel

Vodja Nacionalnega sklada socialne varnosti Alexandros Varveris je povedal, da je strelec odšel v četrto nadstropje pisarn sklada socialne varnosti v okrožju Kerameikos v središču Aten in začel streljati, pred tem pa je zaposlenemu rekel, naj se skloni. Njegov strel je zadel drugega zaposlenega, ki je bil ranjen v nogo.

"Vstopil je, se povzpel v četrto nadstropje, dvignil puško, zaposlenemu naročil, naj se skloni, in ustrelil drugega," je Varveris izjavil za radio ERT, povzema Sky News. Dodal je, da se zdi, da strelec ni posebej ciljal na zaposlenega, ki ga je zadel.

Ljudje pred sodiščem po streljanju
Ljudje pred sodiščem po streljanju
FOTO: AP

Isti moški je osumljen, da je kasneje streljal še v pritličju sodne stavbe v Atenah, pri čemer je bilo ranjenih več ljudi, je sporočila policija. Motiv ni bil jasen, vendar naj bi strelec po streljanju na sodišču na tla vrgel kuverte z dokumenti, češ da so to razlogi za njegova dejanja.

Vodja sindikata pravosodnih uslužbencev v Atenah Stratis Dounias je povedal, da je moški po prvih informacijah streljal na tla v eni od pisarn v sodni stavbi. Pri tem je lažje ranil najmanj tri sodne uslužbence, mediji pa poročajo, da je bil četrti uslužbenec prepeljan v bolnišnico brez telesnih poškodb.

Priče so ga opisale kot visokega in suhega, oblečenega v moder plašč, pod katerim je skrival strelno orožje. Posnetek državne radiotelevizije ERT News je pokazal, kako reševalci prevažajo najmanj tri osebe iz sodišča do čakajočih reševalnih vozil, poroča Sky News. Enega od ranjenih zaposlenih so odpeljali v bližnjo bolnišnico, potem ko so mu policisti na kraju dogodka na nogo namestili podvezo.

grčija streljanje atene poškodovani
bibaleze
Portal
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
