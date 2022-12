Policija išče morilca štirih študentov, ki so jih umorjene našli v posteljah

Ameriško zvezno državo pretresa resnična kriminalka. Policija išče morilca štirih študentov, ki so jih našli umorjene v njihovih posteljah. Univerzitetno mesto je v pravem paničnem krču, zaradi strahu ogromno študentov ne želi več živeti v študentskem naselju, zato številna predavanja potekajo kar na daljavo. Meščani so kritični do policije, da tava v temi, starši umorjenih pa se sprašujejo: zakaj je morilec v hiši, v kateri je v treh nadstropjih spalo šest študentov, štiri umoril, dve dekleti - ki sta prvi odkrili brutalne prizore - pa pustil živi?

Moskva, Idaho. Populacija je 25 tisoč ljudi. Od tega 36 policistov, zadnji umor pa leta 2015. Dokler ni 13. novembra ponoči udarilo zlo. Vsa Amerika se sprašuje, zakaj bi nekdo napadel te otroke. "Neresnično je, pretreseni smo, grozljivo je," pove prebivalka mesta. Najbolj za svojce štirih umorjenih - treh študentk in enega študenta, ki so jih našli brutalno zabodene v posteljah. Mati enega od umorjenih, Stacey Chapin, je pretresena dejala: "Nikoli ne pričakuješ, da boš izvedel kaj takšnega". "Žena je jokala in mi rekla, da so Ethana umorili. Ko bi le nekdo povedal, da je vse skupaj nočna mora," pa pripoveduje Ethanov dedek, Dave Hatton. Kakšna groza se je odvijala za stenami te hiše, ve samo policija. Mrliška oglednica Cathy Mabbot je ob tem povedala: "Bilo je veliko krvi. Bilo je zelo žalostno prizorišče umora." Preživeli cimri pa sta napad prespali. Shanon Gray, odvetnik družine umorjene ob tem pravi: "Morda je bila hiša tarča za morilca, ker so v njej živela sama dekleta." Eden od umorjenih je bil namreč zgolj na obisku pri svojem dekletu. Policija pa je s podatki skopa. Tiskovna predstavnica policije, Robbie Johnson izpostavlja: "Ne moremo si privoščiti napake. Preveriti moramo vse, da smo prepričani, da imamo vse, kar potrebujemo za aretacijo. Pa tudi, da storilca sodno preganjamo in dobimo pravico." Nekdanji policist Gary Jenkins pa pravi: "So stvari, ki jih vedo samo ljudje, ki so bili na prizorišču umora. Zato zagotovo teh podatkov ne želiš razkriti javnosti". Javnost pa je na smrt prestrašena. "Pri sebi nosim solzivec in druge pripomočke za zaščito," pravi prebivalka mesta. Druga pa pove: "Veliko jih je odšlo že sinoči. Mami me kliče na vsako uro že od sedmih zjutraj, starši hočejo, da pridem domov". Študentsko mesto so preplavili policisti, pri preiskavi pomaga FBI. Za zdaj je jasno le, da je morilec uporabil velik nož, da je moril v prvem in drugem nadstropju, da se je vsaj ena žrtev branila in da je v pritličju dve dekleti pustil živi. Te sta tudi poklicali policijo. Novinarka Martha Kelner je ob tem dejala: "Na hiši ni bilo znakov nasilnega vdora. Prav tako ni dokazov spolnega napada na katero od žrtev. Po več kot štirih tednih ni ne morilskega orožja ne osumljenca." Primer je obsedel Američane, ki se sprašujejo predvsem, ali bi lahko po četvornem umoru morilec udaril znova.