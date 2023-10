Policija iz krempljev hudodelske združbe rešila več kot 400 živali

Španska policija je akcijo izvedla septembra, tri leta po tem, ko so policisti v Barceloni prejeli več pritožb zaradi slabih razmer v trgovini za male živali v središču mesta in tam našli 33 bolnih psov.

Oblasti so včeraj sporočile, da so iz rok hudodelske združbe rešili več kot 400 živali, od tega 377 psov in 51 mačk, poroča El Pais. Gre za pasme z visoko tržno vrednostjo, kupci pa so za njih odšteli od 500 do 2000 evrov. Nekateri kužki in mačke so v Španijo pripotovali iz Bolgarije, Slovaške in Madžarske, še preden so dopolnili tri mesece. Ker jim ni bila nudena ustrezna veterinarska oskrba, jih je veliko poginilo kmalu po tem, ko so prispeli v nov dom.