Eksplozija v Liverpoolu: policija izpustila štiri osumljence, identificirali umrlega

Taksist David Perry je iz avtomobila uspel pobegniti, preden je ta zagorel. Kot kaže, ni bil huje poškodovan, saj so ga že odpustili iz bolnišnice. Županja Liverpoola Joanne Anderson je povedala, da je voznik taksija uspešno zaklenil vrata vozila pred eksplozijo in s tem napadalcu preprečil pobeg. "Taksistu je v svojih junaških prizadevanjih uspelo preprečiti veliko katastrofo," je dejala Andersonova.

Štiri moške izpustili iz pripora

Jackson je pojasnil, da je preiskava od nedelje zjutraj zelo napredovala. "Veliko bolje razumemo, kaj so bili glavni deli eksplozivne naprave, kje jih je storilec dobil in kako je napravo sestavil," je dejal. Kljub temu bo, preden dokončno ugotovijo, kako je bil incident načrtovan in pripravljen, verjetno trajalo še nekaj tednov.

V območju Kensington v Liverpoolu so sicer aretirali štiri moške. Tri, stare 21, 26 in 29 let, so bili pridržani v nedeljo, še enega 20-letnika pa so pridržali v ponedeljek. Jackson je pojasnil, da je bila policija zadovoljna z njihovimi izjavami, in da so jih že spustili iz policijskega pripora.