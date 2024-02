Policija med iskanjem 'napadalca s kislino' nepričakovano odkrila dve trupli

Lov za Abdulom Ezedijem, ki je konec januarja sredi Londona s kislino polil nekdanjo partnerico in njeni mladoletni hčerki, ob tem pa ranil še 12 oseb, se nadaljuje. Rokave so zavihale tudi ekipe pomorske policije, ki pa so v reki Temzi namesto osumljenca nepričakovano našle dve drugi trupli.

35-letni Abdul Ezedi je 31. januarja s kislino polil in poškodoval nekdanjo partnerko in njeni hčerki, stari tri in osem let. Preiskovalci domnevajo, da je po napadu skočil ali pa padel v reko Temzo. Ekipe pomorske policije ga tako še vedno iščejo in prečesavajo reko. Nepričakovano so medtem našli dve trupli, poroča Sky News.

Po poročanju britanskih medijev nobenega od trupel niso identificirali kot osumljenca. Prvo truplo so našli v soboto ob 10.13 v bližini razstavljene muzejske ladje HMS Belfast, drugo pa ob 10.39 v okrožju Limehouse, je sporočila metropolitanska policija. Preiskava obeh primerov smrti še poteka, a policija domneva, da smrti nista povezani s tem primerom.

Metropolitanska policija meni, da je napadalec mrtev Metropolitanska policija sicer meni, da je Ezedi mrtev. Posnetki varnostne kamere so namreč razkrili, da se je v noči napada sklanjal čez ograjo mostu Chelsea Bridge. Kamere so ga nazadnje ujele malo pred 23.30, ko je prečkal omenjeni most in prišel do parka Battersea, nato pa se čez nekaj minut vrnil in še enkrat prečkal isti most. Policijski poveljnik Jon Savell je v petek priznal, da zaradi hitrosti toka v Temzi Ezedijevega trupla sicer morda ne bodo nikoli našli. "Zadnjih 24 ur smo natančno pregledovali posnetke varnostnih kamer in naša glavna hipoteza je, da je padel v vodo."

