Policija med ustavljanjem prometa do smrti ustrelila temnopoltega moškega

V bližini Minneapolisa so, potem ko je policija med kontrolo prometa do smrti ustrelila temnopoltega moškega, izbruhnili protesti, na katerih se je zbralo več sto ljudi. Izbruhnili so tudi spopadi s policijo, zaradi česar je ta nad protestniki uporabila tudi solzivec. Napetosti pa so že tako visoke, saj v ZDA trenutno poteka tudi sojenje policistu, ki je obtožen umora Georgea Floyda.

Zgodaj v nedeljo zvečer se je na vogalu ulice, kjer je policija ustrelila temnopoltega moškega, zbralo nekaj sto ljudi. Z megafoni so pozivali k pravičnosti za 20-letnega Daunteja Wrighta, ki mu je policija med kontrolo prometa povzročila smrtne rane. Svojci pokojnega naj bi fantu ravno kupili avto, ustrelili pa naj bi ga medtem, ko je bil na poti do avtopralnice. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Policija je zvečer izdala sporočilo za javnost, da vsi njihovi policisti nosijo telesne kamere ter da urad za kazniva dejanja v Minneapolisu že vodi preiskavo, poroča BBC. Po prvi izjavi policije naj bi policisti mladega moškega sicer ustavili zaradi kršitve prometnih predpisov, nato pa so ugotovili, da ima Wright tudi neporavnan nalog za prijetje. Potem ko so ga poskušali prijeti, naj bi moški znova sedel v vozilo in se odpeljal, policisti pa naj bi ga ustrelili več ulic stran, preden je trčil v drugo vozilo. Guverner Tim Walz je medtem na družbenih omrežjih zapisal, da pozorno spremlja razmere v Brooklyn Centru in da z ženo molita za družino Daunteja Wrighta. Ta je po strelu policije umrl na kraju nesreče. Tudi župan Brooklyn Centra Mike Elliot je dejal, da je bilo streljanje tragično. V mestu pa se je že zbralo več sto ljudi, ki protestirajo proti policiji. Med protestniki in policijo so izbruhnili tudi spopadi, zaradi česar je policija uporabila solzivec. Dve policijski vozili sta bili tudi obmetani s kamenjem."Izgovorite njegovo ime: Daunte Wright!"je vzklikala množica, ko se je policija v zaščitni opremi raztezala čez 63. avenijo med množico in prizoriščem streljanja. PREBERI ŠE Šef policije: Chauvin pri aretaciji Floyda uporabil prijem, ki ni del programa urjenja Razmere v Minneapolisu so med tem že tako visoke, saj že poteka sojenje nekdanjemu policistu, ki je obtožen umora Georgea Floyda."Protestnike prosimo, naj bodo še naprej mirni, prav tako pa prosimo, da naj na mirnih protestnikih ne uporabijo sile," je na družbenem omrežju medtem zapisal župan Elliot. icon-expand