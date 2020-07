Policija na prostost izpustila osumljenca za požig katedrale v Nantesu

Francoske oblasti so v povezavi s požarom v katedrali v Nantesu včeraj pridržale moškega. Po poročanju francoskih medijev je šlo za 39-letnega begunca iz Ruande, ki je prostovoljno delal v katedrali. Danes so sporočili, da so moškega izpustili na prostost in da so izključili vse možnosti, da je ta vpleten v požig. Prvotne''nelogičnosti v njegovih izjavah so razščistili'', je ob tem pojasnil nantski tožilecPierre Sennes.