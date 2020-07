Policija v Beogradu nad protestnike s solzivcem, ki ima že 25 let pretečen rok uporabe

Zaradi prerivanja ljudi pred skupščino in v posameznih incidentih s skupinami protestnikov v središču mesta je policija solzivec odvrgla 7., 8. in 10. julija. Med ostanki kant, ki so ležali na ulicah, so novinarji Radia Slobodna Evropa (RSE) odkrili tudi takšne z oznakami " Metak 38mm MN-01 CS".

Skrb o tem, kakšne posledice ima lahko tako star solzivec na zdravje ljudi, so izrazili številni uporabniki družbenih omrežij, ki so objavljali fotografije, postopanje policije na protestih, ki jih je zaznamovalo brutalno nasilje, pa so obsodile tudi številne nevladne organizacije in opozicijske stranke.

V opisu izdelka je navedeno, da je rok uporabe solzivca pet let. Kaj se zgodi z njim 25 let pozneje, ni znano.

Podrobna analiza fotografij je pokazala, da je ta tip solzivca proizvajalo podjetje Trayal iz Kruševca, ki se med drugim že več kot stoletje ukvarja s proizvodnjo eksplozivnih in pirotehničnih naprav, namenjenih "individualni in kolektivni zaščiti". Na novinarsko vprašanje RSE, ali so oni proizvajalec solzivca, ki ga je policija uporabila v Beogradu, niso odgovorili.

"Pod pogojem, da je bil ta solzivec ves čas shranjen v originalni embalaži, je sredstvo sčasoma samo izgubilo del svoje moči, " je za RSE dejal tudi direktor Kemijskega inštituta Stevan Blagojević . "Recimo, da je - v primerjavi s tem, kar je bil, zdaj učinkovit samo še 85- ali 90-odstotno. To pa je odvisno tudi od pritiska in zračnih struktur, " je dodal. Po njegovih besedah CS namreč po vseh kemijskih klasifikacijah ni strup, ampak zgolj dražilno sredstvo.

Gibanje svobodnih državljanov je sporočilo, da je rok uporabe solzivca pet let, po tem obdobju pa se pojavijo "spremembe v kemijski sestavi in strup postane močnejši". Na notranje ministrstvo so zato naslovili zahtevo, da "takoj prekine z neposrednim zastrupljanjem vseh udeležencev protestov" , od strokovne javnosti pa pričakujejo, da spregovori o posledicah uporabe solzivca.

Posledice dolgoročne izpostavljenosti so lahko resne

Ameriški državni center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) kot simptome izpostavljenosti solzivcu navaja solzenje in pekočo bolečino v očeh, zamegljen vid, rdečico, kašelj, oteženo dihanje in dušenje, pojavijo se lahko tudi opekline ali izpuščaji na koži, celo slabost in bruhanje.

Dolgotrajna izpostavljenost ali izpostavljenost velikim količinam, zlasti v zaprtih prostorih, pa lahko ima resne posledice na zdravje ljudi, opozarja center.

Uporabo solzivca v Beogradu so obsodili tudi v združenju Mame so zakon, od koder so sporočili, da policija očitno ni razmišljala o tem, da sta v bližini kraja, kjer je odvrgla solzivec, dve največji porodnišnici v Beogradu, in da bi lahko solzivec ogrozil tako mamice kot novorojenčke, pa nosečnice in zaposlene v bolnišnici.

Kaj pa primeri drugje po svetu?

Tudi protestniki na trgu Tahrir v Kairu leta 2011 so se pritožili, da policija uporablja solzivec, ki v veliki meri škoduje ljudem. Aktivisti in zdravniki so po poročanju BBC-ja povedali, da policija - sodeč po ekstremnih reakcijah ljudi - uporablja neko novo vrsto solzivca.

Nekatere teorije so takrat bile, da je solzivec bolj strupen, ker ima pretečen rok uporabe, a je Steve Wright z Univerze v Leedsu za BBC dejal: "Če je preteklo dovolj časa, so se sestavine v pločevinki razgradile, kar ga je naredilo kvečjemu manj strupenega."

Enaka problematika je bila aktualna tudi med lanskimi protesti v Hongkongu. Fotografije uporabljenega solzivca s pretečenim rokom uporabe so se pojavile na družbenih omrežjih, kar je povzročilo vznemirjenje. Pomočnik direktorja policije Mak Čin Ho je na novinarski konferenci povedal, da solzivec, ki mu je pretekel rok trajanja uporabe, ne predstavlja dodatnega zdravstvenega tveganja in lahko vpliva samo na sposobnost, kako efektivno se razprši med uporabo. Kljub temu se je policija zavezala, da ga bo prenehala uporabljati, je poročal Bloomberg.

James Bonner, toksikolog z Univerze v Severni Karolini, pa meni drugače. V izjavi za The News&Observer je povedal, da sicer ne ve, ali kemikalije sčasoma postanejo bolj strupene ali ne, vsekakor pa jih ne smemo uporabljati, ko jim poteče rok uporabe. "Zakaj bi sicer sploh obstajal rok uporabe?" je vprašal.

Solzivec ustvarja idealne pogoje za širjenje koronavirusa

Policija v Beogradu je torej, kot že omenjeno, solzivec uporabila ob treh različnih dnevih. Direktor Vladimir Rebić je očitke o prekomerni uporabi sile zavrnil. Na vprašanje, koliko solzivca so odvrgli med protestnike, ni znal odgovoriti, dejal je le: "Toliko, kolikor je bilo potrebno."

Premierka Ana Brnabić pa je celo izjavila, da policija 8. julija sploh ni odvrgla solzivca, pač pa so ga protestniki sami. Številni posnetki medtem dokazujejo nasprotno.

"Od občutljivosti posameznikov in količine CS-ja je odvisno, kako se bo kdo odzval, ampak že samo dejstvo, da je bil solzivec sploh uporabljen, govori o radikalnosti policijskega postopanja," je še dejal Aleksandar Radić.

Nekdanji načelnik Nacionalnega centra za nadzor zastrupitev, toksikolog Dragan Joksović, pa je za RSEopozoril še, da so z uporabo solzivca na protestih ustvarjeni idealni pogoji za širjenje vseh okužb, še posebej koronavirusa, ki je trenutno najbolj prisoten."Poškodovana je sluznica. Tudi če protestniki nosijo maske, so izpostavljeni kašlju, kihanju in vsemu ostalemu. Poškodovana sluznica je nekako tako, kot bi odprli vrata za vse mikroorganizme in viruse," je dejal.

Solzivec kot policijska taktika je bil sicer med epidemijo koronavirusa uporabljen tudi pri protestih v drugih državah, ob tem pa se je oglasilo še Ameriško združenje zdravnikov, specializiranih za dihalne okužbe. Tudi oni so policijo pozvali, naj proti protestnikom ne uporablja solzivca, saj s tem obstaja tveganje za širjenje virusnih okužb.