Policija na Slovaškem proti nasprotnikom cepljenja uporabila solzivec

V spopadih je bila poškodovana ena policistka. Protestniki so vzklikali "Gestapo" in "Dajte nam parlament", nekateri pa so nosili plakate z napisi, kot so "Stop covid prevara", "Stop covidni fašizem" in "Cepilni teror". Napovedali so, da bodo pred parlamentom vztrajali ure in celo dneve ter da bodo pred stavbo postavili šotor.

Protest je sprožil vladni predlog zakonskega amandmaja, ki naj bi lastnikom digitalnega covidnega EU-potrdila olajšal vstop v različne ustanove, med drugim tudi nakupovanje v trgovinah. Vlada upa, da bo zakon povečal zanimanje za cepljenje. "Te ukrepe sprejemamo za zaščito življenj vseh državljanov – tudi za zaščito protestnikov," je dejal slovaški premier Eduard Heger.

Od skoraj 5,5 milijona prebivalcev Slovaške jih je bilo v celoti cepljenih le 1,9 milijona.