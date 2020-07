Policija nad nedovoljeni nudizem z droni

Policijska uprava Golden Valley je te visokotehnološke nadzorne naprave uporabila ob jezeru Twin 10. julija po prejemu pritožb javnosti, je za CNN povedala mestna direktorica za komunikacije Cheryl Weiler. "Te stvari se tam dogajajo že desetletja," je dejala in pojasnila, da policisti v park pridejo, kadar se kdo pritoži.

Nekoliko osamljena plaža je znana po tem, da je "varno mesto, kjer se ljudje lahko udobno sprostijo"pravi Elsie Olin, ki plažo pogosto obiskuje. Policijski narednik Randy Mahlen je povedal, da uporaba dronov "ni nič drugačna kot nadzorna kamera na javnem mestu za območje z visokim kriminalom".

"Posnetki z droni so dostopni le zelo majhnemu številu osebja znotraj oddelka in se po potrebi uporabljajo samo za dokumentacijo, zbiranje dokazov in pregon," so na spletno stran zapisali predstavniki mesta Golden Valley. "Policijsko osebje je usposobljeno za varovanje osebnih podatkov in ohranjanja zaupnosti. Glede na zakon ljudje v javnih prostorih ne bi smeli pričakovati zasebnosti s strani varnostnih kamer," so še zapisali.

Kazni zaenkrat še ni prejel nihče

"Pristojni so pregledali posnetke dronov in se odpravili na plažo, kjer so zbirali osebne podatke tistih, za katere se je zdelo, da kršijo zakon," so v izjavi še zapisali uradniki mesta Golden Valley. Nekateri obiskovalci plaže so se pritožili, da so se policisti spravili predvsem na temnopolte obiskovalce, a policijsko poročilo razkriva, da sta bili od osmih popisanih oseb le dve temnopolti.

Policija ni podala nobenih ovadb. Mahlen je povedal, da so policisti sicer nameravali popisati več ljudi, ki so bili goli ali zgoraj brez, toda je sovražnost obiskovalcev spremenila njihove načrte, še poroča CNN. "Ker so se napetosti začele stopnjevati smo se odločili za odhod," je dejal Mahlen.