Policija nad protestnike s solzivcem, izraelska pevka zaprta v sobi

V multikulturnem, tretjem največjem švedskem mestu na jugu države, z veliko palestinsko skupnostjo, so na dan drugega polfinalnega večera v luči aktualnega dogajanja na Bližnjem vzhodu potekali protesti. Velika množica propalestinskih protestnikov se je zbrala na osrednjem trgu Stortorget v Malmöju, približno sedem kilometrov od prizorišča tekmovanja.

Po ocenah švedske policije se jih je zbralo okoli 10.000, vključno s podnebno aktivistko Greto Thunberg.

Zbrani so mahali s palestinskimi zastavami in nosili napise, kot so: "Oboževalci Evrovizije proti genocidu", "Dobrodošli na genocidnem izboru pesmi", "Svoboda Palestini" in podobno. Zahtevali so, da se izraelsko predstavnico izključi s tekmovanja za pesem Evrovizije.

A 20-letna Eden Golan, ki so jo med včerajšnjo vajo v dvorani izžvižgali, si je zvečer uspela zagotoviti mesto v sobotnem finalu. "Resnično mi je v veliko čast biti tukaj na odru in s ponosom predstavljati Izrael," je dejala po koncu polfinala.