Policija naj bi v Temzi našla truplo napadalca s kislino

35-letni Abdul Šokur Ezedi je 31. januarja sredi Londona z jedko snovjo napadel svojo nekdanjo partnerico in njeni hčerki, stari tri in osem let, ter zbežal. Za njim so se izgubile vse sledi, policija pa je na podlagi posnetkov varnostnih kamer predpostavljala, da je skočil ali padel v Temzo. Svoje moči so tako usmerili v prečesavanje glavne londonske vodne žile.

V torek so nato sporočili, da so potapljači naleteli na truplo, ki po vsej verjetnosti pripada napadalcu. "Na podlagi oblačil, ki jih je nosil v času napada, in osebnih predmetov verjamemo, da smo našli Ezedijevo truplo," je dejal komandir Jon Savell, hkrati pa dodal, da bo treba na nedvomno potrditev identitete še počakati, saj bodo morali opraviti teste DNK in primerjavo slik zob.

Savell je ob tem še sporočil, da napadena ženska ostaja v bolnišnici, a se njeno stanje izboljšuje in ni več v umetni komi. "Za zdaj še nismo uspeli govoriti z njo, upamo pa, da bomo takoj, ko si bo dovolj opomogla," je dodal.

Njeni prijatelji pa so povedali, da je oslepela na eno oko in da komaj čaka, da bo spet s svojima deklicama, poroča BBC.