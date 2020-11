Raziskava v Nemčiji potrjuje razširjenost rasizma in nasilja v policiji

"Zmerjali so nas z umazanimi Libanonci, umazanimi tujci. Sestra mi je kasneje povedala, da ji je policist rekel: "Nisi več v svoji državi, tu se ne moreš obnašati kot žival," pripoveduje Omar Ayoub, 24-letnik iz Essna.

Nekega aprilskega večera je Omar z družino večerjal, ko je zazvonil zvonec. Prišla je policija, domnevno zaradi pritožb motenja miru. Zahtevali so, da preiščejo njihovo hišo, ko pa je Ayoub to zavrnil in poskusil zapreti vrata, je situacija eskalirala, je dejal za Deutsche Welle. "Policija je izsilila pot v hišo. Eden izmed policistov mi je dal očala dol z obraza in rekel, naj dam roke za hrbet. To sem naredil, nato me je udaril v obraz," še pripoveduje. Poškodbe sta utrpela tudi njegov oče in sestra.

Policija v Essnu medtem pripoveduje drugačno zgodbo, da sta Omar in njegov oče napadla policiste. Obtožuje ju upiranja policiji.