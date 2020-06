Objavili fotografije policistov, umrli Floyd pozitiven na koronavirus

Po pritisku javnosti je ameriško tožilstvo obtožilo vse štiri policiste, vpletene v smrt temnopoltega Georgea Floyda in objavilo njihove fotografije. Policist Derek Chauvin, ki je pritiskal na vrat Floyda do njegove smrti, je zdaj obtožen umora druge stopnje. Obdukcija pokojnega je medtem pokazala, da je bil umrli okužen s koronavirusom, a je covid-19 najverjetneje že prebolel. Virus po besedah zdravnika tako ni igral nobene vloge pri njegovi smrti.

Policist Derek Chauvin, ki je kar osem minut in 46 sekund pritiskal na vratGeorgea Floyda, je sedaj obtožen umora druge stopnje. Če ga bo sodišče spoznalo za krivega, ga čaka zaporna kazen do 40 let. Da posameznika obtožijo umora prve ali druge stopnje po zakonih, ki veljajo v Minnesoti, mora obstajati dokaz, da je obtoženi imel namen ubijati. Umor tretje stopnje, ki so ga sprva pripisovali Chauvinu pa tega dokaza ne potrebuje. Za sodelovanje pri umoru so po pritisku javnosti obtožili tudi ostale tri policiste, ki so bili kmalu po dogodku odpuščeni.J. Alexander Kueng, Thomas Lane in Tou Thao se bodo danes zglasili na sodišču, policija pa je objavila fotografije vpletenih policistov. "Verjamem, da so dokazi, ki so nam trenutno na voljo, dovolj za zaostritev obtožbe," je dejal generalni državni tožilec v Minnesoti Keith Ellison. Tožilec se je ljudem zahvalil za potrpljenje in izrazil željo, da bi bilo pravici zadoščeno.

icon-expand Policisti, vpleteni v smrt Georgea Floyda. FOTO: AP

Odvetnik Ben Crump je tvitnil, da je družina Floyda z odločitvijo Ellissona zelo zadovoljna. Kazenska ovadba sicer Chauvina bremeni, da je zaradi pritiska na vrat Floyd izgubil zavest, posledično pa je povzročil hudo telesne poškodbe, ki so vodile v smrt. Znane so medtem podrobnosti obdukcije pokojnega. Odvzem nosnega brisa je pokazal, da je bil George Floyd pozitiven na testu za koronavirus, poroča CNN. Test, imenovan PCR, lahko pokaže pozitivni rezultat tedne potem, ko je bolezen pri bolniku že zaključena. Kot je sporočil zdravnik Andrew Baker, Floyd po vsej verjetnosti ni bil več kužen in je bolezen že prebolel, virus pa ni igral nobene vloge pri njegovi tragični smrti.

Protesti po ZDA se sicer nadaljujejo. V New Yorku so aretirali najmanj 90 protestnikov, kar pa je precej manj kot v torek zvečer, ko so jih aretirali okoli 280. Po besedah newyorške policije je bila noč relativno mirna, protestniki pa niso ropali trgovin. Protesti so potekali tudi v drugih ameriških mestih, med drugim v Atlanti, Washingtonu in Seattlu.

icon-expand Protesti so bili tokrat bolj mirni kot pretekle dni. FOTO: AP

Zdi se, da so množični protesti zadnje dni zasenčili pandemijo novega koronavirusa v ZDA. Število okužb z novim koronavirusom in smrti zaradi covida-19 sicer naprej narašča. Množični protesti pandemije doslej niso opazneje pospešili, čeprav na protestih ni družbenega distanciranja. Vsi tudi ne nosijo zaščitnih mask. Guverner New YorkaAndrew Cuomo je poročal, da je za covidom-19 v torek umrlo 49 ljudi, kar je najmanj od začetka izbruha konec marca. Na vrhuncu pandemije aprila je na dan umiralo skoraj 800 ljudi. Za covidom-19 se je v torek v bolnišnicah zdravilo le še 2978 ljudi. Novih hospitalizacij je bilo 135.