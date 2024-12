Policija objavila novi fotografiji osumljenca, župan: Zanka se zateguje

Newyorška policija je v soboto objavila novi fotografiji osumljenca, ki naj bi bil odgovoren za hladnokrven umor izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare Briana Thompsona. Domnevnega strelca je ujela kamera v taksiju, na prvi fotografiji ga tako vidimo v vozilu, na obrazu ima zaščitno masko, na drugi pa, preden je vstopil.

Preiskovalci so sicer prepričani, da je že kmalu po dejanju zapustil New York. Nadzorne kamere so ga namreč 45 minut po streljanju ujele na avtobusni postaji. Iskanje so zato razširili na več zvezni držav, Zvezni preiskovalni urad (FBI) pa je v petek za kakršno koli informacijo, ki bi vodila do aretacije in obsodbe storilca, ponudil kar 50 tisoč dolarjev (47 tisoč evrov) nagrade. Nagrado, in sicer deset dolarskih tisočakov, je že pred tem ponudila tudi newyorška policija.

Tamkajšnji župan Eric Adams je medtem prepričan, da ni več daleč do aretacije. "Zanka se zateguje," je dejal v soboto.

Preiskovalci so sicer ta konec tedna po namigih, ki so jih dobili v zvezi z domnevnim storilcem, pripotovali v Atlanto, vendar podrobnosti niso znane. Prav tako so z droni preiskali newyorški Centralni park in odkrili nahrbtnik, ki naj bi ga odvrgel storilec. NBC News, ki se sklicuje na dva neimenovana vira, poroča, da so v njem našli denar iz igre Monopoly.

Čeprav identiteta osumljenca še ni znana, je policija prepričana, da je žrtev izbral namerno. Na nabojih, ki jih je uporabil, so namreč bile zapisane besede, ki bi lahko dokazovale, da je motiv za umor povezan s sporno prakso zavarovalnic, ki kljub visokim dobičkom redno najdejo "luknje", zaradi katerih lahko zavrnejo plačilo za zdravljenje bolnikov.

Po poročanju Guardiana so prav stroški v zvezi z zdravljenjem v ZDA vodilni vzrok za bankrote, obenem pa zavarovalnice, kot je UnitedHealthcare, veljajo za ene najbogatejših ustanov. Ubiti Thompson je tako, na primer, na leto prejemal kar 10 milijonov dolarjev (9,5 milijona evrov) plače.