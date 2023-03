Policija objavila posnetek aretacije domnevnih morilcev črnogorskega Escobarja

Policija je še istega dne sporočila, da je v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja umora prijela 28-letnega S. Z. in 26-letnega L. V. Iz posnetka, ki so ga objavili, je razvidno, kako so zamaskirani in do zob oboroženi policisti vdrli v hišo, ju podrli na tla in vklenili. Posneli so tudi orožje in strelivo, ki so ga našli v hiši. Odpeljali so ju v pripor, po 48 urah pa bosta privedena pred preiskovalnega sodnika.

Priče so povedale, da je bil Escobar reden gost črpalke in je na kavo prihajal skoraj vsak dan ob isti uri. Vsak dan naj bi ga spremljal varnostnik, tistega dne pa mu je dal prost dan.

54-letni Ranko Radošević , znan kot Ranko Escobar, je bil ubit 9. marca okoli 11. ure na bencinski postaji v Beogradu. Kot je poročal Kurir , sta dva napadalca s kapucami na glavi in kirurškimi maskami vkorakala v kavarno, polno ljudi, in vanj izstrelila pet nabojev, nato pa ga še dvakrat ustrelila v glavo.

" Nadaljujemo neomajen boj proti vsem vrstam kriminala. Vsak, ki ima opravka z nepoštenostjo in kriminalom, mora vedeti, da pred srbsko policijo ni varen, da so srbski policisti usposobljeni in pripravljeni, da storilce kaznivih dejanj čim prej privedejo pred roko pravice ," je ob tem po poročanju srbskega N1 dejal notranji minister Bratislav Gašić. " Kriminal na naših ulicah ni dobrodošel in oseb, ki bi bile zaščitene, ni. Ministrstvo za notranje zadeve bo naredilo vse, kar je v njegovi moči, da se državljani Srbije počutijo varne v svoji domovini, " je še dodal.

Kdo je bil Ranko Escobar?

Umorjeni Radošević naj bi bil črnogorski policiji znan kot eden od vodij kriminalne združbe iz Nikšića, ki naj bi bila blizu Škaljarskemu klanu in vodji klana Jovanu Vukotiću, ki so ga septembra ubili v Istanbulu.

Vzdevek Escobar (srbsko Eskobar) naj bi mu nadeli, ker je nekoč tihotapil kokain, pred leti pa so ga povezovali tudi z Bežanskim klanom. V zadnjem času je bil znan po tem, da je članom kriminalnih združb nabavljal in prodajal blindirana vozila. Njegovo ime se je omenjalo tudi na sojenju narkokralju Darku Šariću in ob aretaciji razvpitega Veljka Belivuka in njegovega pomočnika Marka Miljkovića, saj so v garaži slednjega našli avtomobil in prometno dovoljenje na njegovo ime.

Belivuka in njegove sodelavce so policisti v spektakularni akciji prijeli leta 2021. Obtoženi so sedmih umorov, trgovine z drogami, nezakonitega posedovanja orožja, ugrabitve in posilstva. Srbska policija je tedaj razkrila krute podrobnosti iz preiskave, med drugim tudi, da so člani kriminalne združbe ljudi mučili in ubijali, njihove posmrtne ostanke pa zmleli v mlinu za meso v skrivni sobi, ki so jo odkrili v t. i. hiši groze v Ritopeku.