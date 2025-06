Policija objavila posnetek: specialci aretirali osumljenca za dvojni umor

Ob tem so sporočili, da so uslužbenci Policijske uprave Zagreb skupaj s pripadniki Vojne policije, ki deluje pod okriljem ministrstva za obrambo, zaključili kriminalistično preiskavo. Vojna policija je sodelovala, ker je glavni osumljenec pripadnik oboroženih sil, razporejen je bil v častno enoto, ki med drugim opravlja naloge varovanja predsednika države.

Kriminalistična preiskava je potrdila, da se je osumljeni v petek, 13. junija okoli 17. ure z motornim kolesom pripeljal do stanovanjske zgradbe v eni od zagrebških ulic s ciljem, da umori 30-letnico in 38-letnika, so sporočili z zagrebške policijske uprave. O načrtu se je vnaprej dogovoril z 31-letnikom.

Kolo je parkiral poleg stanovanjske stavbe, nato pa vstopi v odprto garažo, se skril in počakal na žrtvi. "15 minut po 18. uri, potem ko sta 30-letnica in 38-letnik vstopila v garažni prostor in sedla v parkirani avtomobil, je 29-letnik pritekel do njunega avtomobila, se mu približal z voznikove strani in iz neposredne bližine iz orožja izstrelil več strelov proti oškodovancema. Zaradi ran, ki jima jih je povzročilo strelno orožje, sta 30-letnica in 38-letnik umrla na kraju dogodka," so še zapisali.