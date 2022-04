V javnosti posnetki aretacij osumljencev, domnevno povezanih s Šarićem

Policisti hrvaškega Nacionalnega urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Pnuskok) so v sodelovanju z Uradom za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) ter ob podpori Europola v četrtek zaključili mednarodno kriminalistično preiskavo, pri kateri so sodelovali tudi policisti iz Francije, Nizozemske, Belgije, Avstrije in Španije. Preiskovali so delovanje kriminalne združbe na področju organiziranega kriminala, katere člani so osumljeni storitve najtežjih kaznivih dejanj, so sporočili s hrvaškega notranjega ministrstva.

Kot smo že poročali, so včeraj na območju več policijskih uprav na Hrvaškem potekale racije, v katerih je sodelovalo okoli sto policistov in kriminalistov, skupno pa so prijeli deset oseb. Danes je hrvaško notranje ministrstvo objavilo posnetke aretacij in fotografije predmetov, ki so jih zasegli.