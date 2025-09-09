Svetli način
Tujina

Policija objavila pretresljive fotografije mesta, kjer je oče skrival svoje otroke

Waikato , 09. 09. 2025 08.02 | Posodobljeno pred 12 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
1

Policija je objavila prve slike mesta, za katerega menijo, da je eno od mnogih taborišč, kjer se je novozelandski oče na begu leta skrival s svojimi tremi otroki. Dva otroka Toma Phillipsa so v ponedeljek namreč našli prav na tem mestu v regiji Waikato, nekaj ur po tem, ko ga je policija ustrelila.

Policija je preostala otroka našla s pomočjo tretjega otroka, ki je bil s Phillipsom, ko je ta umrl. Policija je razkrila, da se otroka dobro počutita, vendar si bosta od preizkušnje opomogla šele čez nekaj časa. Objavili so pretresljive fotografije oddaljenega kampa v divjini, kjer predvidevajo, da so otroci nekaj časa živeli z očetom. 

Spomnimo, novozelandska policija je ubila moškega, ki je bil skoraj štiri leta na begu s svojimi tremi mladoletnimi otroki v divjini. V času streljanja je bil s Tomom Phillipsom eden od otrok, ki pa ni poškodovan. Po obsežni iskalni akciji je policija našla še dva Phillipsova otroka. 

Ob 2.30 po lokalnem času je policija prejela klic občana, ki je prijavil poskus vloma v trgovino s kmetijsko opremo v mestu Piopio. Policisti so so Toma Phillipsa, ki je na štirikolesniku bežal skupaj z enim od svojih otrok, ustavili s pomočjo stingerja. V nadaljevanju so odjeknili streli. Phillips je prvega policista, ki je prispel na kraj, ustrelil v glavo in ga hudo poškodoval. Druga patrulja je nato ustrelila Phillipsa, ta pa je umrl na kraju. Otrok, ki je bil skupaj s svojim očetom na štirikolesniku, ni bil poškodovan.

Druga dva otroka pa so našli brez spremstva na oddaljenem kampu v divijini še pred mrakom.  Oče je z otroki, ki so danes stari 9, 10 in 12 let, izginil decembra 2021. Zakonsko skrbništvo za otroke so po ločitvi dodelili materi, ki pa svojih otrok ni videla že skoraj štiri leta.

tom philips skrivališče ugrabitev
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jablan
09. 09. 2025 08.28
In kaj je tukaj pretresljivega?
ODGOVORI
0 0
