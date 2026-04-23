Policija objavila sliko: tako bi bil danes videti Sandy, ki je izginil pred 50 leti

Danes mineva natanko 50 let od izginotja triletnega Sandyja Davidsona. Nazadnje so ga videli na vrtu babice v mestu Irvine, kjer sta se s takrat dveletno sestro Donno igrala s psom. Preiskovalci so domnevali, da je morda sam zapustil dvorišče in sledil psu.
Sledile so obsežne iskalne akcije, tudi policija je v petih desetletjih izvedla več medijskih kampanj ter objavila številne pozive za kakršne koli informacije glede dečkovega izginotja. Primer je bil leta 2009 celo predstavljen v epizodi televizijske serije Pogrešani otroci: Lorraine Kelly preiskuje. A vse do danes o Sandyju ni sledi.
Sandyjeva mlajša sestra Donna Davidson si že leta prizadeva za razrešitev skrivnostnega bratovega izginotja. Tudi ona poziva vse, ki vedo, kaj se je zgodilo, da spregovorijo. "Težko in pretresljivo je, da po 50 letih še vedno ne vem, kaj se je zgodilo z mojim bratom. Srce parajajoče je ostajati brez odgovorov na tisoče vprašanj. Sandy je ves čas v mojih mislih in kot družina pozivamo vse, ki lahko pomagajo, da se oglasijo," sporoča.
Novo sliko, kako bi bil Sandy videti danes, je pripravil forenzični oddelek škotske policije. "Sandy ostaja pogrešan in naše misli so ob tej pomembni obletnici z njegovo družino. Zanje je to zelo težek čas," je dejala policijska inšpektorica Louise White. "Nekdo je moral tisti dan videti Sandyja in odgovori, ki jih njegova družina potrebuje, so nekje tam zunaj. Nekdo mora nekaj vedeti in pozivam ga, naj nas kontaktira."
"Že najmanjši podatek nam lahko pomaga ugotoviti, kaj se je zgodilo. Vse nove informacije bomo temeljito ocenili. Če nam imate karkoli povedati, nas kontaktirajte – ne glede na to, kako nepomembno se vam to zdi," je še pozvala.
