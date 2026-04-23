Policija objavila sliko: tako bi bil danes videti Sandy, ki je izginil pred 50 leti

Danes mineva natanko 50 let od izginotja triletnega Sandyja Davidsona. Nazadnje so ga videli na vrtu babice v mestu Irvine, kjer sta se s takrat dveletno sestro Donno igrala s psom. Preiskovalci so domnevali, da je morda sam zapustil dvorišče in sledil psu. Sledile so obsežne iskalne akcije, tudi policija je v petih desetletjih izvedla več medijskih kampanj ter objavila številne pozive za kakršne koli informacije glede dečkovega izginotja. Primer je bil leta 2009 celo predstavljen v epizodi televizijske serije Pogrešani otroci: Lorraine Kelly preiskuje. A vse do danes o Sandyju ni sledi.

Sandy Davidson, star tri leta. FOTO: Škotska policija (Police Scotland)

Sandyjeva mlajša sestra Donna Davidson si že leta prizadeva za razrešitev skrivnostnega bratovega izginotja. Tudi ona poziva vse, ki vedo, kaj se je zgodilo, da spregovorijo. "Težko in pretresljivo je, da po 50 letih še vedno ne vem, kaj se je zgodilo z mojim bratom. Srce parajajoče je ostajati brez odgovorov na tisoče vprašanj. Sandy je ves čas v mojih mislih in kot družina pozivamo vse, ki lahko pomagajo, da se oglasijo," sporoča.

Sandy Davidson, kot bi bil videti danes. FOTO: Škotska policija (Police Scotland)