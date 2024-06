Policija odstranila skrivnostni monolit. Kje bo shranjen, ne razkrivajo

V četrtek je Policija v Las Vegasu sporočila, da so monolit našli na vrhu vzpetine Gass Peak severno od Las Vegasa. "Vidimo veliko čudnih stvari, ko se ljudje opravijo na pohod, od tega, da niso primerno opremljeni, do tega, da nimajo s seboj dovolj vode, ampak tole..." so zapisali ob fotografiji instalacije.

V sredini monolita je debelejša armaturna palica, na tla pa je bil pričvrščen z betonskim podstavkom. Narejen je iz odsevne pločevine, ki je prepognjena v tristrani predmet.

Policija je instalacijo odnesla na neznano lokacijo, kot razlog so navedli skrb za javno varnost in okolje. Kako se je predmet znašel v puščavi in čigava ideja je to bila, še vedno ne vedo.

Spletna stran Monolit Tracker, ki beleži nenavadne strukture v naravi, sicer navaja, da je omenjeni monolit v Nevadi na podlagi analize zračnih posnetkov najverjetneje že vsaj tri leta. Spletna stran navaja, da so doslej zabeležili 245 monolitov. Koliko so jih organi pregona uspeli locirati, ni znano.

Ne gre sicer za prvi tak primer. Leta 2020 so podobne različice različnih dimenzij opazili v Utahu, Kaliforniji, Walesu in Romuniji, ki so poskrbele za številne teorije zarote, od tega, da za njimi stojijo vesoljci do tega, da so zgolj del potegavščine.